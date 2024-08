Ik ben zelden zo jaloers geweest als op de stonede tieners in de clip van Gotu Jim

De eerste keer dat ik wiet rookte was ik twaalf en in mijn gedachten de coolste jongen van de havo. Mijn beste vriend Boris en ik hadden ergens een minuscuul waterpijpje gekocht, en wat er volgde was een periode van een maand of drie waarin ik zo veel winegums in m’n hoofd heb geduwd dat ik vrijwel zeker weet dat mijn organen nu, tien jaar later, nog steeds voor zo’n veertig procent bestaan uit gelatine met gele kleurstof.

Hoe leuk die maanden ook waren: ik had het op een gegeven moment wel gezien. Het oeverloze lachen om dezelfde filmpjes verveelt. Het steeds moeten bedelen bij jongens uit de vijfde klas voor wiet ook, trouwens. Maar ondanks dat ik weet dat een stoner-leven niet voor mij is weggelegd, kan ik nog steeds vol jaloezie naar jonge(re) mensen kijken die er wel vol zijn ingedoken en er alle gelatineuze, zoete vruchten van plukken.

Bijvoorbeeld in de nieuwe clip van Gotu Jim: soundcloud-legende in spe, Lionel Messi-lookalike, beste rapper in de geschiedenis van studentencultuur in Nederland, goede vrienden met een beatmaker genaamd IJsbrand van Eerdenburg, allround levensgenieter. Op zomaar een prachtige dag in onze hoofdstad blies hij er met een willekeurige groep jaloersmakend vrolijke mede-stoners (en regisseur Teddy Cherim) zo’n twaalf gram wiet doorheen, om als beeld voor zijn banger Tweede Klas Shit te fungeren.

Bekijk het resultaat hierboven.

Oja, disclaimer: Teddy werkt ook weleens voor Vice, maar dat betekent niet dat dit een vriendendienstje is.