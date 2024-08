Gotu Jim vindt dat je je niet zo moet aanstellen

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer dezelfde ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we met Gotu Jim over een donkere periode in z’n leven, janken bij The Voice Kids en de typisch Hollandse kringverjaardag.

VICE: Zijn er complottheorieën waarin je gelooft?

Gotu Jim: Lastig, want die shit klinkt vaak geloofwaardig. Soms zijn er echt dingen waarvan je denkt: hm, klopt dit wel? Met die hele 9/11-shit heb ik wel beseft hoe die torens zijn gevallen, met die eventuele bommen onderin en dat hele gevecht rond olie en dat soort dingen. Ik vond dat heel erg interessant. In Area 51 is er ook vast wel shit aan de hand waarvan de wereld niets afweet, maar ik geloof niet dat er aliens opgeborgen zijn.

Videos by VICE

Wat was je eerste e-mailadres?

Poepopdestoel12@hotmail.com. Toen ik op mijn vijftiende begon met solliciteren, heb ik een normaal e-mailadres aangemaakt.

Van welke film of serie moet jij heel hard janken?

Ik heb vroeger gehuild bij E.T, vooral op het moment dat-ie terug naar huis mag. Ik moet ook altijd huilen bij The Voice Kids. Het is emotioneel, en iedereen om je heen huilt ook. Die kindjes zijn aan het zingen, horen dat ze winnen en zijn dan zo blij, net als hun familie. Dan ook nog eens die zure RTL-muziek erbij, en dan denk je echt: ik gun dit jou gewoon, je bent echt heel goed. Het is een fucking tranendal gewoon.

Maak de volgende zin af: Het grootste probleem met jonge mensen van tegenwoordig is…

Dat ze zich aanstellen. Altijd zeuren dat ze het druk hebben, dat ze geen zin hebben om naar buiten te gaan. Je moet gewoon je leven leven en eruit halen wat erin zit. Maar zoveel jonge mensen laten zich ervan weerhouden. Je moet gewoon leven, je moet gewoon gaan. Je moet de stad in, mensen leren kennen, jezelf ontwikkelen. Als je om je heen kijkt in Nederland, denk ik niet dat we echt redenen hebben om te zeuren. We hebben het echt goed.

Als je twee dieren mocht samenvoegen tot één superdier, welke zou je dan kiezen en waarom?

Een dolfijn en een koalabeer. Koalaberen zijn gewoon sick: ze hangen de hele tijd gewoon in een boom. En dolfijnen zijn de slimste dieren die er zijn, en ze zijn gewoon heel lief. Ze zorgen goed voor elkaar. Ik wil het intellect van een dolfijn in een koalabeer stoppen en allemaal slimme koala’s maken. Een onderwaterkoala zou ook wel sick zijn.

Wat is de donkerste periode die je in je leven hebt doorgemaakt?

Dat was op m’n zeventiende, toen ik nog bij m’n ouders woonde, maar wel heel erg graag weg wilde en eigenlijk nog niet goed wist wat ik wilde doen met mijn leven. Ik wist ook niet wat ik wilde studeren. Ik maakte veel ruzie zonder reden. Je beseft de waarde niet van je ouders en vindt alles wat ze zeggen vervelend. Ik maakte muziek, werkte veel en ging gewoon veel uit. Ik ben uit die periode geraakt door uit huis te gaan om te studeren. Nu word ik weer wakker en denk ik: nieuwe dag, let’s go.

Als je een bokser was, met welk nummer zou je dan opkomen?

Een pokoe van André Hazes, Kleine Jongen. Je komt op en iedereen weet gelijk waar je vandaan komt. Het is Amsterdam, recht voor z’n raap en alle Amsterdamse fans die in die zaal zitten, worden helemaal hyped. Rico Verhoeven, mijn tegenstander, komt dan op met een rare, dode tune. Kleine Jongen is gewoon net wat anders. Mensen verwachten het niet.

Denk je dat drank en drugs gelukkig kunnen maken?

Nee, maar het kan wel leiden tot geluk. Uiteindelijk kan je terugkijken op een periode waar je veel gedronken hebt en veel drugs hebt gebruikt en denken: ik ben blij dat ik dit meegemaakt heb, ik heb heel veel nieuwe ervaringen gehad en nu voel ik me wel beter. Een xtc-pil is gewoon fake geluk, maar het kan op lange termijn wel zorgen voor geluk. Je moet ook real zijn met jezelf. Als je een weekend volledig naar de tering gaat, moet je daarna gewoon ook wel weer motivatie vinden om weer naar je werk te gaan en andere dingen te doen. En alles met mate.

Waar op de wereld of daarbuiten zou je het allerliefst willen wonen?

Ik zou graag een tijdje in Berlijn willen wonen. Ik voel die vibe daar heel erg en er is altijd wat te doen. En er is zoveel ruimte om nieuwe dingen te doen. In Amsterdam heb ik het gevoel dat alle ruimte al ingevuld is en alles wat sick is, wordt vervangen door nieuwe huizen. Berlijn is lekker rauw: je gaat vrijdag de Berghain in en komt maandag ergens een keertje thuis. Ik vind het wel echt heel erg nice dat Amsterdam een groot dorp is: je kent altijd wel iemand, waar je ook bent.

Zou je seks hebben met een robot?

Nee. Waarom zou ik? Het is gewoon fake. Als je met iemand anders bent, wil je gewoon dat er een wederzijdse connectie is. Je wil dat spel dat je met een echt persoon hebt. Stel dat iemand me een intense, geniale seksrobot uit de future geeft om eens uit te proberen, zou ik het wel overwegen. Maar hoe groot is die kans?

Wat is de grootste daad van verzet die je ooit hebt gepleegd?

Mijn grootste daad van verzet is dat ik nooit zwicht onder groepsdruk en me nooit laat leiden door wat anderen van me willen. Als iemand tegen me zegt dat ik moet blijven op een feestje en ik heb geen zin, dan ga ik gewoon naar huis.

Voor welke traditie zou je de barricade op gaan?

Sowieso de oud-Hollandse feestjes waarbij we allemaal samen in een kringetje zitten, een blokje kaas en wat leverworst eten en allemaal maar één drankje mogen drinken, omdat er niet genoeg is gehaald. Niemand durft de snacks te eten, want er is altijd net niet genoeg voor iedereen. De kringverjaardag is wat Nederland samenvat en dat moet blijven. Het is fun en ik wil dat mijn kinderen het ook meemaken.

Wat vind je het leukst aan het internet?

Ik vind het vet dat er hele culturen ontstaan op het internet, zoals vaporwave. Dat is een muziekstroming op het internet waarbij liedjes uit de jaren negentig vertraagd en versneden worden. Het internet is een plek waar zoveel rare ideeën samenkomen. Wat ik ook vet vind, is dat iedereen shit zegt die je in het dagelijkse leven niet mag zeggen. Ik bedoel dan absoluut geen racistische opmerkingen, maar vooral comments die heel real zijn, die ze in het dagelijks leven niet durven zeggen. Zo zei iemand op mijn video Spooky “een soort gymnasiumfeest in een kelder” en “een soort van gerapt VICE-artikel”. Ik denk niet dat het positief was, maar ik vond het wel grappig.