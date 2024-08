Hoera, de gouden panini bestaat, dus ging ik hem proeven in Hasselt

Mis nooit meer iets van VICE: schrijf je in voor onze newsletter.

In de hemel eten ze rijstpap met gouden lepeltjes. In Hasselt eten ze tegenwoordig koudweg goud. Deze goudkoorts begon met de gouden steaks van meer dan duizend euro die populair zijn bij topvoetballers op vakantie in Dubai. Ik weet het, die vorige zin is alles wat er mis is met de mensheid, maar rond nieuwjaar gingen posts op social media hierover erg hard. En toegegeven, goud eten maakt ook bij mij iets los. Proef de woorden ‘ik eet goud’ en besef hoe lekker dit smaakt.

Hoewel ik vegetariër ben, kan mijn nieuwe, ontembare zin in goud mijn afkeer van vlees makkelijk overwinnen. Helaas is Dubai te ver en duizend euro nipt boven mijn budget. Gelukkig las ik dat een ondernemende Limburgse chef de gouden steak naar Hasselt heeft gebracht. Kostprijs: 65 euro. Ik stond al op het punt om te reserveren bij Butcher – een verwijzing naar een eerdere fase in het leven van je maaltijd – wanneer ik enkele dagen later verneem dat amper veertig meter verderop de gouden panini wordt geserveerd. Kostprijs: 24 euro. De democratisering van verguld voedsel is enorm snel gegaan. Ten tijden van Sjakie en de chocoladefabriek moest je meer geluk hebben.

De gouden steak in Dubai die zowat elke bekende voetballer heeft gegeten

In Hasselt moet ik bij Sammy’s zijn, een eettent vernoemd naar uitbater Sammy Lommatzsch, die op zijn beurt is vernoemd naar die keer dat er een kat over het toetsenbord liep. Hier op de Zuivelmarkt, in het hart van de Hasseltse horecabuurt, opende hij twee jaar geleden een lounge, maar toen die niet enorm aansloeg, gooide hij het concept en de kaart om, zodat je er nu de smoothie Mango Bango, de zomerse Fishburger of een Brusselse Nutella Wafel Frutta kunt krijgen. En sinds kort dus ook de gouden panini. Sammy zegt dat hij van Sammy’s graag een franchise wil maken. En ik zou graag tennisles krijgen van Genie Bouchard. On verra.

“In de grill merk ik ook bladzilver op en besluit dit alvast te proeven. Helaas blijkt het om aluminiumfolie te gaan.”

Het was Sammy die zijn buurman en concullega bij Butcher tipte over de OG gouden steak in Dubai van chef en levende meme Salt Bae. Toen bleek dat de regiopers de deur aan de overkant van de straat plat liep, wist snelle Sammy dat hij – inderdaad – snel moest handelen. Daarom vind je vandaag op de kaart verschillende panini – één panino, twee panini? – met kip, rundsvlees of merguez en gelukkig voor mij ook tomaat-mozzarella. Ze kosten allen rond de acht euro. Maar wie sluit het rijtje af? Inderdaad, de Panini Gold 24K.

Sammy spreekt van een internationale trend om eten in bladgoud te wikkelen. In Dubai heb je de gouden steak van die Turkse chef, in Den Haag de gouden burger van – nomen est omen – Diego Buik en in Hasselt moet je ter hoogte van de Zuivelmarkt nu dus moeite doen om géén goud te eten. Wanneer ik hem vraag of hij de kritiek begrijpt op voetballers die in Dubai meedoen aan misschien wel de meest nutteloze, decadente en geldverspillende trend ooit, antwoordt hij van niet. “Ik weet wat armoede is, daar heeft dit niets mee te maken. Dit is gewoon een kans om iets opvallends te doen. Vorig jaar heb ik gekleurde hamburgers op de kaart gezet, dat heb je misschien ook gezien?” Nee, dat heb ik niet, want tenzij de betreffende kleuren zilver, goud en diamant waren interesseert vlees me niet.

“Het goud zit als een gloss die je gratis bij de Flair krijgt op mijn lippen. Een sliert mozza hangt aan mijn kin.”

In de keuken volg ik de bereiding van mijn gouden panini. De Limburgse koning Midas vertelt me dat bladgoud gewoon eetbaar is en dat je er niet allergisch aan kan zijn. “Voor mij een gouden panini zonder goud, alstublieft”, is dus geen vraag die je om medische redenen kan stellen. In de grill merk ik ook bladzilver op en besluit dit alvast te proeven. Helaas blijkt het om aluminiumfolie te gaan.

Nadat mijn panini zes minuten wordt gegrilld, smeert de dienster hem in met olijfolie. Ze is wat zenuwachtig en wanneer ze het flinterdunne, online bestelde bladgoud uit de verpakking haalt, plooit het dubbel en gaat het aan elkaar plakken. Ze vertelt me dat een velletje zo’n drie euro kost. Ik reken hardop uit dat er al zeker negen velletjes zijn gebruikt en dat deze snack dus met verlies wordt gekocht. Ik zie Sammy mijn som narekenen, waarna hij de andere dienster vraagt de bereiding over te nemen. Ik besluit de magie de magie te laten en aan mijn tafeltje te wachten op mijn Panini d’Or. Aan de muur hangt een scherm met beelden van een haardvuur, ernaast leidt een gouden trap naar boven. Waarschijnlijk de hemel.

Niet veel later is hij daar. In al zijn eenvoud ligt de panini voor me op het bord. Het is zover. Ik ga goud eten. Normaal gezien zou ik dit met mijn handen doen, maar dat lijkt me nu ongepast. Het voelt een beetje als gaan schijten op de vloer van het koninklijk paleis. Ik probeer mes en vork, maar ook dat voelt raar. Een beetje zoals de koning die bij je thuis naar het toilet gaat. Dan besef ik dat de panini nu al goed een kwartier uit de grill is en dus waarschijnlijk steenkoud. Ik neem hem met beide handen vast en bijt. Het eerste wat ik denk ik: hmmm, heerlijk, gesmolten mozzarella. Hiermee wordt andermaal bewezen dat niet goud maar warme kaas het gouden ingrediënt van elk gerecht is.

Wanneer ik de panini neerleg blijken mijn handen onder het goud te zitten. Fastfood eten is en blijft een vettige bedoeling, of het nu om mayonaise of goud gaat. Klanten aan andere tafeltjes staren me aan. Ik zie hun monden zeggen: “Hij is die gouden panini aan het eten”, waarna de vriend of vriendin aan de andere kant van de tafel zich vol ongeloof naar me omdraait. Het goud zit als een gloss die je gratis bij de Flair krijgt op mijn lippen. Een sliert mozza hangt aan mijn kin. ‘Lifestyles of the Rich & Famous’ van Good Charlotte weerklinkt in mijn hoofd.

Hoewel de panini tot mijn spijt en verbazing maar aan een kant met bladgoud is bedekt, valt hij me toch zwaar. Misschien had ik eerder geen smos kaas moeten eten bij de Panos in het station. Hoe dan ook heb ik genoeg. Ik laat een derde van de gouden panini liggen. Mijn fotograaf wil hem niet hebben. Ze zegt dat ze meer fan van croque monsieurs is.

Om af te ronden bestel ik een latte met slagroom en Smarties. Dat zou ik normaal nooit doen, maar wat is het alternatief nadat je goud hebt gegeten? Een filterkoffietje drinken als de eerste de beste proletariër die je eigenlijk bent? Dat gaat niet meer. En misschien is dat het probleem. Je reist naar Hasselt, je eet een gouden panini, je zet het op Instagram, en dan? Wat moet ik volgende week eten? Een koude zelf geslachte geit? Ik ben Mark Zuckerberg niet. Zonet was ik nog voldaan, maar nu blijkt dat al het goud in de wereld jammer genoeg niet helpt tegen dat lege gevoel diep vanbinnen.

