Grabbel 89 euro uit je zak en koop er legendarische fotoprints van

Mensen met lege muren en 89 euro in hun zak opgelet! Tot en met vrijdag verkoopt het agentschap Magnum namelijk een selectie van beroemdste foto’s voor maar honderd dollar. Met andere woorden: voor een luttel bedrag prijkt er een gesigneerde foto van legendarische persfotografen aan je muur, van bijvoorbeeld Martin Parr, Antoine d’Agata, Steve McCurry, Leonard Freed, Stuart Franklin, Raymond Depardon, Bruce Davidson of Robert Capa.

Magnum-oprichter Robert Capa zei ooit: “If your pictures aren’t good enough, you’re not close enough.” Dat inspireerde een hoop fotograferen om achter hun lens te kruipen, en dicht op hun onderwerp. Het resultaat vind je natuurlijk in deze verkoop, die ook niet ontoevallig Au Plus Près (dichterbij) heet. En die intieme werkjes kun je nu voor een appel en een ei op de kop tikken.

Martin Parr

Je kunt kiezen uit confronterende foto’s van in oorlogsgebieden, luierende toeristen op het strand, sexy femmes fatales, of zelfs beelden van naakte of dode lichamen.

Elke print wordt gesigneerd en begeleid met een tekstje van de fotograaf. In die tekst legt de fotograaf uit waarom hij of zij deze keuze maakte en waar het aspect van ‘dichtheid’ in ligt. En zeiden we al dat het maar 89 euro kost?

Cristina Garcia Rodero

Nikos Economopoulos

Elliott Erwitt

Stuart Franklin