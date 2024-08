People of the Year: Deze Belgische visual creatives drukten hun stempel op 2019

Dit artikel is tot stand gekomen met sponsorship van Scarlet.



In de reeks ‘PEOPLE OF THE YEAR’ tonen we je de mensen uit België die ons in 2019 hebben geïnspireerd.

Videos by VICE

Grafische ontwerpers, illustratoren, videomakers en andere visual creatives werken vooral vanuit de schaduw. Maar eigenlijk zou geen enkele artiest, project of evenement in België veel impact hebben zonder de kwalitatieve visuele communicatie die deze mensen maken. Daarom besloten we de visual creatives te eren die in 2019 verantwoordelijk waren voor een aantal van de indrukwekkendste beelden en video’s uit de muziek- en cultuurwereld.

Romain Garcin (34), omdat hij de meest productieve en invloedrijke grafische ontwerper in de Belgische hip-hopscene was

Links: ‘Lithopédion’ van Damso | Rechts: ‘Al Mawja’ van Tawsen

In juni haalde het album Lithopédion van Damso triple platina voor zijn 300.000 verkochte exemplaren. Een kopie van de prijs werd toen ook uitgereikt aan Romain Garcin, de man die de cover van dat album maakte. Het was zijn geniaal idee om het hele universum in het oog van Damso te integreren, waardoor de cover meteen de rapgeschiedenis in ging. 2019 was voor Romain een jaar vol nieuwe creaties, voor artiesten zoals Tawsen, Green Montana, Cyph3r, Bramsito en ICO. Het is belangrijk om te weten dat Romain naast album covers ook de hele visuele identiteit van artiesten vormgeeft, en hij daarmee een flinke invloed heeft op een aantal van je favoriete rappers. Bovendien is hij een even goeie fotograaf als grafisch ontwerper: hij maakte in 2019 veel portretfotos, en leverde ook posters voor clips van Nemir en l’Or du Commun.

Krijg elke zaterdag onze 10 beste verhalen gemaild: schrijf je nu in voor onze newsletter.

Romain gaat diep in zijn grafisch onderzoek, en speelt met typografie (Cyph3r) en lichteffecten (Nadjee, Benash), en dan weer met texturen (Tawsen, Green Montana) en grote vlakke kleuren (Bramsito, ICO). Zo is hij erin geslaagd om, hoewel hij voor veel verschillende artiesten werkte, een eigen kenmerkende identiteit te creëren. De kans is dan ook groot dat hij binnenkort geplagieerd zal worden door heel wat pseudo-grafische ontwerpers.

Robin Velghe (24), omdat hij met je favoriete artiesten en merken samenwerkte

De Gentse illustrator en animator Robin Velghe wist zijn twee passies te verenigen: muziek en tekenen. Zijn werk is voornamelijk geïnspireerd door de Californische sfeer en hiphopscene. Naast opdrachten voor MTV, Apple Music en Warner, illustreerde Robin ook clips voor artiesten als Anderson.Paak (Nx Worries) J. Cole, Tyga en Lil Uzi Vert, en dichter bij huis Woodie Smalls en K1D.

Zijn animatie voor Alright van Wiz Khalifa werd op YouTube al meer dan 1 miljoen keer bekeken, en hij werkte ook met streamingdienst Tidal en maakte visuals voor hun Made In America Festival. Nog een ander groot Amerikaans project: het agentschap One Hundred selecteerde op verzoek van Nike en Foot Locker negen artiesten om de mythische swoosh van het merk te vieren. Robin was een van hen, en besloot de Air Force One te eren via een animatie waarin we zijn typische grafische identiteit meteen herkennen.

Bleu Nuit, omdat het productiehuis achter een aantal van de beste clips van het jaar zat

Bleu Nuit is een videoproductiebedrijf dat een heleboel clips voor Belgische en Franse artiesten maakte. Zo hebben Edouard Le Grelle, Clara Ruby, Louis Lekien en regisseur Maky Margaridis in 2019 video’s gemaakt voor artiesten als Blu Samu, Ana Diaz, Tawsen, Dadju, Swing, 7 Jaws en Green Montana.

Naast clips hebben deze audiovisuele vakmannen ook een kortfilm, genaamd “Pleure comme un homme“, uitgebracht, waarin modellen Millow Lapirale en Diego Santos te zien zijn, en ook onze fotograaf Antoine Grenez die de stoere jongen met een nepwapen speelt (ook al weten we dat hij in de realiteit eerder een schatje dan een gangster is). De première werd in MAD gehouden, het Brusselse centrum voor mode en design. Of het nu gaat om clips of andere formaten: het audiovisuele portfolio van Bleu Nuit straalt een dromerige sfeer uit, een authentieke lo-fi-esthetiek, waarmee ze een heleboel Belgische artiesten, en ook ons, weten te overtuigen.

Alliage, omdat ze ver voorbij de clichés gingen met de manier waarop ze het Belgische nightlife in beeld brachten

Links: Poster voor Schiev Festival | Rechts: Poster voor Psst Mlle.

Nadat ze meewerkten aan de communicatie voor het Brusselse Schiev Festival in 2018 een het laatste exemplaar van The Word Magazine, besloten Lucile Martin en Julien Pik (ook bekend als DJ Nobuo) hun eigen grafisch ontwerpstudio op te richten. Dit jaar creëerden ze niet alleen de visuele identiteit van Schiev, maar ook die van Psst Mlle, een platform dat gericht is op het promoten van vrouwelijke artiesten. Hun talent werd zelfs over onze grenzen opgemerkt toen ze gevraagd werden om de visuele communicatie van een tentoonstelling in Tunis te maken.



Of ze nu gaan voor waanzinnige concepten zoals een rebus, vrouwen van Mars of labyrinten: wat Alliage sterk maakt, is hun vermogen om op een subtiele manier een verhaal te vertellen. Dat talent combineren ze met typografie en visuele effecten, zonder ooit in de visuele clichés te vallen die we in nightlife keer op keer voorgeschoteld krijgen.

Volg VICE België op Instagram.

Lees ook: