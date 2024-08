Grasmaaierraces zijn geen geintje

Een gazonmaaier die racet tijdens een gazonmaaierrace is in principe een oersaaie grasmaaier, maar dan opgevoerd tot een snorrende machine die wel tot honderd kilometer per uur kan rijden. Dat is blijkbaar zo leuk dat er een Nederlands kampioenschap van bestaat, en er door het hele land wedstrijden plaatsvinden – tien in totaal.



Tijdens zo’n wedstrijd is het de bedoeling dat je vier manches van acht minuten rijdt, in twee ronden. Het aantal rondjes dat iemand heeft gereden binnen de tijd wordt geteld en een winnaar bepaald. Momenteel gaat Ryan Lansbergen aan kop in het klassement.

Er was niet meer dan een frietkraam en een toog waar vooral families van de rijders te vinden waren. Alles op z’n tijd, maar wanneer er gereden moest worden hing er naast een wolk stof en uitlaatgassen een heleboel spanning in de lucht.



Volgende week is de finale in Lottum, maar fotograaf Vinny Vlemmix legde alvast de een na laatste wedstrijd van het seizoen vast. Zet ‘m dus in je agenda. Bekijk de foto’s hieronder:

