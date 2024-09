Door Rosa leer ik mijn grenzen aan te geven tijdens de seks

In de jaren negentig leerde heel puberend Nederland over seks en liefde door het jongerenblad Break Out! Vooral de rubriek Liefde en Seks, waarin een stelletje naakt op de foto ging en openlijk vertelde over hun seksleven, was een bron van vunzige en verrijkende informatie.

Ondanks het succes, bleek het achteraf toch enigszins beperkt: de gefotografeerde stelletjes waren betaalde modellen. Daarbij waren het vrijwel altijd witte heteroseksuele mensen.

Wat we wel hebben geleerd van het succes van Break Out! Is hoe fijn het is om een kijkje te nemen in de slaapkamer van een ander. Niet alleen krijg je een beeld van hoe uniek en divers ieders liefdesleven is, je leert er ook meer over jezelf. In de serie ‘Open en Bloot’ gaat VICE in gesprek met verschillende jonge singles en koppels over hun liefdes- en seksleven – allemaal met een eigen verhaal over hoe ze intimiteit en opwinding ervaren. Ook gaan ze letterlijk uit de kleren voor een portret, gemaakt door naaktfotograaf Jonnah Bron.

In de eerste editie spreken we Roos (28) en Rosa (23), die sinds maart 2020 een relatie hebben. Ze spreken over hoe het is om een ‘experimentje’ te zijn voor heteroseksuele vrouwen op Tinder, de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag in je kindertijd op je seksleven en het gebrek aan aandacht voor vrouwelijk genot in seksuele voorlichting.

Rosa en Roos, door Jonnah Bron

VICE: Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

Roos: We hebben elkaar ontmoet via Tinder, maar ik had Rosa al meerdere keren voorbij zien komen op Instagram. Ik durfde nooit tegen haar te praten, omdat ik haar heel erg out of my league vond. Uiteindelijk heb ik toch een berichtje gestuurd, waarin ik zei dat ik stiekem een beetje verliefd was geworden op haar foto. Ik was bang dat ze dit creepy zou vinden, maar dat was dus niet zo.

Rosa: Ik stuur nooit uit mezelf berichtjes naar mensen, en ik vond het juist leuk dat zij daar over begon.

Wisten jullie op dat moment al van elkaar dat jullie allebei op vrouwen vallen?

Roos: We hadden eerst een heel gesprek over school en hobby’s. Uiteindelijk vroeg Rosa me ‘waar op de regenboog ik thuis hoorde’. Op Tinder zie je best wel vaak vrouwen die een vrouw alleen maar swipen omdat ze willen experimenteren, of die met hun vriendje iets uit willen proberen. Ik vond het best slim dat Rosa dat gewoon vroeg.

Rosa: Voor mij maakt het niet uit of je je identificeert als lesbisch, bi- of panseksueel, zolang je maar ook op vrouwen valt. Ik heb dates gehad waarbij de vrouw op het einde van de date zei “goh, ik val toch niet op vrouwen, merk ik.” Dan ben ik daar echt voor saus. Ik wil geen experiment zijn.

Hebben jullie al veel relaties gehad?

Rosa: Ik heb drie relaties gehad met vrouwen, en Roos had voor mij alleen nog maar relaties gehad met mannen. Voor Roos was dat best wel wennen, en zij heeft pas toen we een relatie hadden aan haar ouders verteld dat ze ook op vrouwen valt.

Roos: Ik wist al langer dat ik ook op vrouwen viel, maar ik durfde dat nooit te zeggen, omdat ik tot mijn relatie met Rosa alleen maar relaties met mannen had. Ik was bang dat mensen niet zouden begrijpen waarom ik dat überhaupt zou willen vertellen. Misschien zouden ze gaan denken dat ik weg zou willen bij mijn ex, bijvoorbeeld.

Uiteindelijk zei ik tegen mijn moeder, ik ben aan het daten. Ze vroeg “hoe heet hij dan?” en toen zei ik “ze heet Rosa.” Mijn mama had een hoop vragen. Ze begreep niet dat ze dit nooit door heeft gehad. Ik heb haar toen proberen uit te leggen dat ik op mannen, vrouwen en alles daartussen val, en dat ik panseksueel ben.

Jullie zijn sinds de pandemie bij elkaar. Nu hebben jullie een paar maanden kunnen genieten van een semi-normale situatie samen. Hoe was dat?

Roos: In het begin van onze relatie gingen we alleen maar samen wandelen en zaten we vaak met ons tweetjes thuis. Nu gaan we wel naar feestjes en zien we andere mensen. Ik vind het iedere keer wel heel spannend om Rosa’s vrienden te zien. Ik was in het begin namelijk bang dat die vrienden Rosa zouden willen beschermen, dat ze denken “oh, het is Roos haar eerste relatie met een vrouw, neemt ze dit wel serieus?”

Rosa: Ik heb altijd relaties gehad met vrouwen van wie ik de eerste vriendin was. Mij heeft dit nooit wat uitgemaakt, ik deins daar niet voor terug. Mijn vrienden vinden het dus helemaal niet gek.

Roos en Rosa, door Jonnah Bron

Even over seks: hebben jullie iets gemist in jullie seksuele voorlichting?Rosa: Mijn ouders waren niet heel open wat betreft gesprekken rond seks of seksuele geaardheid. Op mijn vierde wist ik eigenlijk al dat ik lesbisch ben, want ik was alleen maar verliefd op meisjes. Mijn moeder schoof dat gewoon weg. Ik zou het goed vinden als er op scholen meer aandacht wordt besteed aan diverse relaties. Als je bijvoorbeeld een boek voor school leest, dat er dan een personage met twee vaders in zit.

Bij seksuele voorlichting op school leerde ik hoe je een condoom om moet doen. Die kennis heb ik nooit hoeven gebruiken. Er wordt niet gefocust op bijvoorbeeld vrouwelijk genot. Er is meer aan seks dan baby’s maken.

Roos: Op mijn derde kreeg ik een broertje, op mijn zesde een zusje. Toen vroeg ik wel aan mijn ouders waar kinderen vandaan komen. Mijn ouders hadden een boekje gekocht met plaatjes waarin je ziet hoe het allemaal werkt. Mijn ouders hadden ook gay en lesbische vrienden, dus ik wist wel dat het een optie was. Waar het mis ging in mijn seksuele voorlichting is dat ik weinig meekreeg over consent in seks. Ik wist gewoon dat je verliefd kon worden en dan seks kon hebben, maar ik wist niet dat je ook ‘nee’ mocht zeggen.

Op mijn dertiende vertelde ik aan mijn vrienden dat ik een seksuele ervaring had meegemaakt in mijn verleden waar ik me niet goed over voelde. Mijn vrienden zeiden meteen dat ik het aan mijn ouders moest vertellen, en toen realiseerde ik me pas dat ik met volwassenen kon praten over wat me overkomen was. Mijn moeder schrok ontzettend van wat ik vertelde. Ik besefte toen pas dat mijn grenzen toen overschreden zijn, en dat het oké is om me slecht te voelen over die ervaring.

Ook na dat voorval heb ik weleens meegemaakt dat seks niet goed voelde, ook al wist ik niet goed waarom. Pas achteraf besefte ik dat ik ook ‘nee’ had mogen zeggen. Dat was best moeilijk om te ontdekken over mezelf.

Hoe uit zich dat in relaties?

Roos: Ik vind het nog steeds best wel moeilijk om te voelen wat ik zelf wil. Ik doe nu nog steeds vaak wat ik denk dat de ander van me verwacht.

Rosa: We hebben hier heel vaak gesprekken over. In het begin had ik het helemaal niet door, omdat Roos best goed is in het camoufleren van haar gevoelens. Uiteindelijk hadden we daar een gesprek over en als we nu seks hebben, ben ik ontzettend voorzichtig hiermee. Ik probeer heel goed op de signalen te letten voor wanneer ze dichtklapt. Ik zeg haar dan bijvoorbeeld ook: als je wil stoppen, moet je dat echt aangeven. Ik moet het constant checken, want Roos doet dat nog niet.

Roos: Ja, ik vind het zelf soms te moeilijk om aan te voelen. Ik merk pas dat ik iets niet wil wanneer het te laat is.

Kan je wel van seks genieten nu?

Roos: Ja. Toen ik op dates ging met mannen had ik vooral het gevoel dat ik hen moest pleasen. In mijn relatie met Rosa hoef ik niet altijd te vragen om aangeraakt te worden. Dat gebeurt gewoon vanzelf. Dat was voor mij een omkeer.

Rosa: Ik heb nooit seks gehad met mannen. Ik heb in mijn relaties altijd geleerd dat je elkaar moet plezieren. De seks draait om elkaar, niet om jezelf. Ik heb in mijn seksleven nooit nare ervaringen gehad, of het gevoel dat ik buiten de boot viel. Maar dat zorgt wel voor struggles in onze relatie. Roos heeft soms het gevoel dat ze enkel mij moet pleasen, terwijl ik haar ook wil verwennen.

Roos: Het voelt nog niet natuurlijk voor me, door mijn vorige relaties. Ik heb echt een safe space nodig, en iemand die me vertelt dat ik me mag ontspannen.

Is dat te herleiden naar wat je hebt meegemaakt in je jeugd?

Roos: Ja, omdat mijn eerste ervaringen met seks zo verwarrend waren, weet ik dus niet zo goed hoe je seks moet ervaren als iets wat niet verwarrend is. Ik vind het automatisch spannend.

Rosa: Ik zie dat je dan dichtslaat, en niet meer communiceert. Je lichaam verstijft niet, maar je praat gewoon niet meer.

Hoe uiten jullie affectie naar elkaar toe?

Rosa: ik vind het het allerfijnst om te koken voor Roos. Ik vraag haar dan om mijn eten een cijfer te geven. Ik heb ook een lijstje op mijn telefoon staan met gerechten die Roos lekker vindt, en het aantal punten dat ze die gegeven heeft. Er staat nu harira, pasta alfredo en risotto in. Koken is mijn love language. Roos begrijpt dat niet, want zij haat koken. Ik heb trouwens nog geen enkele keer een tien voor mijn kookkunsten gekregen.

Roos: Ik toon liefde door aanrakingen, en door tijd met elkaar door te brengen. Ik vind het ook fijn om elkaar een paar dagen achter elkaar te zien, want dan kan ik wat ontspannen. Ik blijf het na anderhalf jaar namelijk nog steeds zo ontzettend spannend vinden om Rosa te zien. Als ik weet dat ik haar weer ga zien, dan ben ik zo gespannen. Pas als we een hele dag samen zijn, kan ik daar meer van genieten. Ik vind het fijn als we allebei ons eigen ding doen, maar dat we dan wel lekker bij elkaar zitten.

Rosa: Hoe ben je na anderhalf jaar nog steeds zo gespannen? We zien elkaar ongeveer drie keer per week, en telkens appt ze me: oh, ik ben zo zenuwachtig om jou te zien zometeen. Zo ontzettend lief.

Roos: Ik ben gewoon verliefd op je!

Is samenwonen niet een ideale oplossing dan?

Rosa: Nou, we hebben een half jaartje samen gewoond in de studio van Roos op 32 vierkante meter, met twee konijnen. Het was wel leuk, maar ik had echt behoefte aan ruimte voor mezelf. We hebben allebei ook heel andere ritmes, ik ben een avondmens en Roos een ochtendmens. En dat werkt gewoon niet als je in één kamer woont.

Roos: Ik vind dat we het best lang hebben volgehouden.

Rosa: Ja, no hard feelings. Ik ben 23, Roos is bijna 28 en we kijken hier gewoon anders naar. Roos heeft ook al samengewoond. Ik vind dit gewoon een enorme stap, en ik ben daar nog niet aan toe.

Dankjewel!