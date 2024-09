In Venetië komen de lange armen van de klimaatverandering nu letterlijk uit de grachten

Als we niet snel wat meer ons best doen om de opwarming van de aarde tegen te houden, moeten we niet gek opkijken als Venetië binnen honderd jaar volledig onder water staat. Om ons daar wat beter van te doordringen heeft de Italiaanse kunstenaar Lorenzo Quinn een imposante sculptuur geplaatst in deze stad, genaamd Support. Het gloednieuwe werk is nu te zien op de Biënnale van Venetië en bestaat uit twee gigantische handen die uit het Canal Grande komen om het Ca’ Sagredo Hotel vast te houden, een veertiende-eeuws gebouw dat geldt als het culturele stokpaardje van de stad.

Je kunt de boodschap van de sculptuur op meerdere manieren interpreteren. Aan de ene kant lijkt het alsof de handen het gebouw ondersteunen, zodat het niet in het water zakt. Tegelijkertijd kunnen het ook juist de handen zijn die het paleis in het water proberen te trekken.

In een recente Instagrampost vertelt Quinn dat hij “mensen op een duidelijke, simpele en directe manier wil aanspreken, aan de hand van de onschuldige handen van een kind.” Hij benadrukt dat “als we ons verenigen, we daadwerkelijk iets kunnen doen tegen de klimaatverandering, wat ons allemaal aangaat.”



Op een andere Instagramfoto is te zien hoe een team de sculptuur installeert. Hiervoor gebruikten ze een kraan en een kleine vloot aan rondvaartbootjes. ’s Nachts wordt het werk verlicht door een schijnwerper, die zich op een balkon van het hotel bevindt.

Je kan Support nog tot 26 november bewonderen. Bekijk meer van Lorenzo Quinn op zijn website.