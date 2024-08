Grimmige foto’s van de slopende oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan

Niemand weet precies hoeveel mensen er zijn gestorven bij het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan, dat sinds september weer is opgelaaid.

Het conflict speelt zich af in de regio Nagorno-Karabach. Die ligt in Azerbeidzjan maar wordt door Armeniërs bewoond, sinds een eerdere oorlog tussen beide landen die in 1994 eindigde. In de regio zelf wordt gesproken van twaalfhonderd dodelijke slachtoffers, waaronder tientallen burgers.

Videos by VICE

Azerbeidzjan heeft niet gezegd hoeveel soldaten er zijn omgekomen, maar liet wel weten dat er minstens 91 burgerdoden zijn gevallen. De Russische president Vladimir Poetin zei vorige maand dat het totale dodental ligt op bijna vijfduizend slachtoffers.

De veelgeprezen Franse fotograaf Adrien Vautier ging in oktober naar het front in Nagorno-Karabach om de oorlog vast te leggen. Om te vluchten voor de luchtbombardementen en de lawaaierige, overvliegende drones, besloten veel mensen ondergronds te schuilen of te vluchten naar de Armeense hoofdstad Jerevan. Elke dag komen er weer nieuwe slachtoffers in de ziekenhuizen.

Hieronder zie je foto’s die VICE exclusief van Vautier mocht publiceren.

Waarschuwing: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

HET CULTUREEL CENTRUM IN SHOUCHI, IN DE BUURT VAN STEPANAKERT, DE HOOFDSTAD VAN NAGORNO-KARABACH. HET CENTRUM WERD GEBOMBARDEERD OP 5 OKTOBER. ER VIELEN TIENTALLEN DODEN.

ARMO GASPALJAN HEEFT EEN KLEINE WINKEL IN STEPANAKERT. TOEN HIJ OP EEN ZONDAG OP DE MARKT WAS, VIEL ER EEN BOM OP HUIZEN IN DE BUURT. SINDSDIEN HEEFT HIJ ZIJN GEWEER ALTIJD BIJ ZICH.

EEN MOEDER BEGRAAFT HAAR ZOON.

IN DE WOONKAMER VAN EEN GEBOMBARDEERD APPARTEMENT IN ​​STEPANAKERT.

OP DE BOVENSTE VERDIEPING VAN EEN GEBOMBARDEERD GEBOUW RUIMEN FAMILIELEDEN DE WONING VAN HUN ZOON OP, DIE NAAR DE FRONTLINIE WAS AFGEREISD.

VLUCHTELINGEN DUIKEN ONDER IN HET KLEINE ARMEENSE DORP TATEV.

BIJ DE MILITAIRE BEGRAAFPLAATS IN JEREVAN, DE HOOFDSTAD VAN ARMENIË.

EEN ERNSTIG GEWONDE SOLDAAT WORDT VOORBEREID OP DE OPERATIE IN EEN ZIEKENHUIS IN STEPANAKERT. DE VOLGENDE DAG ZOU HIJ STERVEN AAN ZIJN VERWONDINGEN.

EEN VERWOESTE KERK IN SHOUCHI. DE KERK WERD GEBOMBARDEERD TERWIJL JOURNALISTEN EN BURGERS BINNEN WAREN.

HOVIK, EEN JONGE SOLDAAT, EN MARIAM, TROUWEN IN EEN KERK DIE AAN HET BEGIN VAN HET CONFLICT WERD GEBOMBARDEERD.

IN HET BEGIN VAN DE OORLOG MOESTEN OUDEREN DE HELE DAG SCHUILEN IN ONDERGRONDSE SCHUILPLAATSEN.

VEEL FAMILIES WONEN NU IN HUN KELDER.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE Frankrijk.