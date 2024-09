Grindr werkt aan een pikante variant van Flickr

Waarschuwing: dit artikel bevat blote billen.

Grindr is veel meer dan een datingapp. In 2016 besloten ze dat ze meer wilden veroveren dan de datingmarkt en sloten ze zich aan bij het passend genaamde pr-bureau PR Consulting, dat merken als Balmain, Versace en Calvin Klein vertegenwoordigt.

Niet lang daarna livestreamde Grindr plots een modeshow van J.W. Anderson, organiseerden ze een feestje in samenwerking met beroemde artiesten en brachten ze een eigen modelijn uit. Uiteindelijk hielpen ze zelfs Amerikanen met hun stemregistratie voor de verkiezingen. Dit was een hele boterham voor een app die oorspronkelijk alleen bedoeld was om te kunnen zien wie er in de buurt en beschikbaar was voor een date of meer. Maar als kers op de taart is het bedrijf nu flink aan het investeren in fotografie.

“Het doel is om een soort van platform te worden voor opkomend talent,” vertelt Landis Smithers, fotograaf en artistiek directeur van Grindr. “We willen fotografen een plek geven om werk te tonen waar normaal gezien geen vraag naar is.” Het eerste resultaat van dit project is een boek, Home. In het boek staan foto’s van fotograaf Matt Lambert maar ook verschillende foto’s van social media, gemaakt door fotografen zoals John Arsenault en Dusty Amand. Smithers belooft het fotografieprogramma de komende maanden steeds verder uit te breiden.

Hij vertelt dat de Grindr-fotografen worden verdeeld in drie groepen. De eerste groep bestaat uit erkende fotografen, zoals Lambert, die al wat bekendheid verworven hebben als traditionele fotografen. In de tweede groep zit vooral opkomend talent dat al wat succes heeft, maar nog hun eigen stem zoekt, zoals Amand en Arsenault. Arsenault werkte eerder al wel samen met een merk als TOMS, maar zijn samenwerking met Grindr is zijn grootste tot nu toe. Tot slot is de derde groep een verzameling van onbekende fotografen die gescout worden door Grindr.

“We hebben een gast van het magazine Wonderland gevraagd ons te helpen, Oly Innes,” verklapt Smithers. “We hebben hem uitgedaagd om veel uit te gaan en ‘natives’ te zoeken. Dit zijn gebruikers van de app die nog niet bekend zijn, maar wel talent hebben als fotograaf of model en een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Dat kan een jonge kerel in Europa zijn die net begonnen is met filmen, maar bijna geen opdrachten heeft, of iemand in Zuid-Amerika die een platform zoekt.” Het resultaat van de samenwerking met die derde groep zal te zien zijn op een platform dat Grindr in maart hoopt te onthullen, maar is nu te zien op Grindrs Instagram.

Wat deze groepen samenbrengt, is de focus op diversiteit. “We zien een hoop verschillende lichaamstypes. Iedereen heeft een ander uiterlijk en dat willen we in de foto’s ook laten zien,” zegt Smithers.

Het project lijkt nogal ambitieus, maar Grindr is een wereldwijd merk met een groot, actief publiek, en ze geloven dat er veel mogelijk is. “Hoe voorzien we, op een consistente manier, in diversiteit? Dit is de vraag die we ons stelden in aanvang van het project,” zegt Smithers. “De focus ligt daar nog steeds op. Je mengen in een debat waar gesprekken zoals #GayMediaSoWhite al plaatsvinden, is belangrijk, want daar speelt diversiteit, en vooral raciale diversiteit, een grote rol.”

Bestel hier jouw exemplaar van Home van Matt Lambert.