Dit is Griselda Blanco, de drugsbarones die al haar mannen vermoordde

De Colombiaanse cocaïnebaas Griselda Blanco was een enigma. De moeder van vier klom gestaag op in een door mannen gedomineerde industrie, schakelde alle drie haar echtgenoten uit, vermoordde honderden mensen en vergaarde een duizelingwekkende rijkdom terwijl ze uitbundig leefde en aan het hoofd stond van een gigantisch drugsimperium.

Daarom komt er op Netflix een nieuwe dramaserie van zes afleveringen uit, met Modern Family’s Sofia Vergara in de hoofdrol als de “cocaïne cowgirl”. Maar wie is de vrouw die volgens assistent-officier van justitie Stephen Schlessinger mensen liet vermoorden omdat ze “de manier waarop ze naar haar keken gewoon even niet trok”?

Blanco werd in 1943 in armoede geboren in de Colombiaanse stad Cartagena, als dochter van een alcoholistische sekswerker. Haar familie verhuisde naar Medellin, waar Blanco op 11-jarige leeftijd een jongen met rijke ouders ontvoerde. Toen de ouders de ontvoering voor losgeld niet serieus namen, schoot Blanco de jongen dood.

Op haar twaalfde werd ze sekswerker en zakkenroller en op haar dertiende woonde ze samen met een pooier en oplichter genaamd Carlos Trujillo. Ze trouwden en kregen drie kinderen, maar hun relatie verzuurde door zakelijke problemen. Blanco liet hem vermoorden.

Blanco’s volgende huwelijk, dit keer met Alberto Bravo, een cocaïnehandelaar, bracht haar eind jaren zestig naar Queens, New York. Daar begonnen ze hun eigen smokkelimperium, met Bravo’s kledingimportbedrijf als front. Blanco opende een fabriek voor damesondergoed in Colombia en voegde geheime vakjes toe aan de kleding, zodat smokkelaars ongemerkt coke de VS in konden brengen. Blanco bedacht dat vrouwelijke koeriers minder argwaan zouden wekken.

De cokehandel floreerde in de jaren zeventig en Blanco was een belangrijke speler. Bravo en Blanco hadden naar verluidt 1500 dealers in dienst en vlogen kilo’s drugs rechtstreeks de VS binnen in samenwerking met het Medellin-kartel van jeugdvriend Pablo Escobar. Ze kregen een zoon en noemden hem Michael Corleone Blanco, geïnspireerd door The Godfather. Ze verhuisden naar de VS, deze keer naar Miami – haar gezicht was inmiddels zo versleten door haar drugsgebruik dat Amerikaanse ambtenaren haar niet herkenden – waar haar zaken nog lekkerder gingen. Blanco verdiende nu obsceen veel geld; op haar hoogtepunt verdiende ze naar verluidt een fortuin van 1,5 miljard dollar.

Blanco’s voetsoldaten vermoordden naar believen al haar rivalen en eventuele lastposten, zelfs overdag. Miami was een slagveld, Blanco’s persoonlijke oorlogsspel. Een Colombiaanse cocaïnerivaal werd letterlijk met een bajonet vermoord, net nadat hij in Miami was geland. “Ze genoot van oorlog,” getuigde Blanco’s tophuurmoordenaar Jorge Ayala later.

Blanco was niet goed snik: ze dwong mannen en vrouwen onder bedreiging van een pistool tot seks. Ze organiseerde losbandige orgieën in haar huis in Miami, waar ze een Duitse herdershond had rondlopen die Hitler heette. Ze liet acht strippers vermoorden omdat ze vermoedde dat ze met haar toenmalige derde man Sepulveda naar bed waren geweest.

Bij een andere opmerkelijke aanslag reden Blanco en haar mannen in een gepantserde bestelbus met de tekst “Happy Time Complete Party Supply” erop naar een winkelcentrum en openden het vuur, waarbij ze lukraak met hun machinegeweren schoten, twee drugsdealers doodden en vier omstanders verwondden. De moordenaars stonden inmiddels bekend als de “cocaïne cowboys”.

Ze liet haar moordenaars op motoren naar doelwitten rijden, hen neerschieten en dan wegrijden. Een techniek die nu overal ter wereld wordt gebruikt door criminelen. Op het hoogtepunt van het bloedvergieten in Miami had 25 procent van de slachtoffers in het mortuarium verwondingen door een automatisch vuurwapen; de lijkschouwer moest een koelwagen van Burger King huren om de overtollige lichamen te verwerken.

In 1983 vertrok Sepulveda naar Colombia en nam haar zoon Michael Corleone met zich mee. Blanco liet Sepulveda daarom neerschieten door een huurmoordenaar terwijl hij in zijn auto naast hun zoon zat.

Na het bloedbad in Miami sneakte Blanco weg naar Californië, waar DEA-agent Bob Palumbo haar na 10 jaar jagen in 1985 eindelijk arresteerde. Blanco werd beschuldigd van samenzwering om cocaïne te produceren, importeren en distribueren. Ze werd schuldig bevonden en veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf.

Tijdens haar straf werd ze door de staat Florida aangeklaagd voor drie moorden. In 1998 bekende Blanco schuld aan drie minder zware aanklachten van doodslag en kreeg ze 20 jaar extra, gelijktijdig met haar vorige straf. Uiteindelijk werd ze in 2004 vrijgelaten.

Blanco werd uitgezet naar Colombia, waar ze een relatief rustig leven leidde. Ondanks dat ze in haar hoogtijdagen heel wat mensen heeft vermoord, direct of op commando. In 2012 werd ze uiteindelijk op 69-jarige leeftijd in Medellin buiten een slagerij twee keer in het hoofd geschoten. De daders? Twee mannen op een motor.

“Ze mag dan met pensioen zijn gegaan in Colombia en niet meer de grote speler zijn die ze in haar begindagen was, maar ze had bijna overal kwade vijanden. Boontje komt om zijn loontje,” aldus professor Bruce Bagley, hoofd van de afdeling internationale studies van de Universiteit van Miami en auteur van het boek Drug Trafficking in the Americas, in The Guardian.

