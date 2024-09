Groene koffers waar je je neus in wilt steken

Als je eventjes rond deze kisten loopt, raak je er steeds meer van overtuigd dat aan de andere kant The Matrix moet zijn. Of Narnia. Het zijn in ieder geval portalen naar een parallel universum. Maar als je erdoorheen probeert te gaan, knal je genadeloos met je gezicht tegen een glasplaat.

De installatie van de Chileense kunstenaar Iván Navarro werkt met een simpele optische truc. Tegen de achterkant van de kisten zijn spiegels geplaatst met daarvoor twee golvende neonlampen. Vanaf de voorkant kijk je door een spiegel die vanaf één kant doorzichtig is – zo eentje die ook in de verhoorkamers van politieseries zitten. Omdat het licht binnenin de kist tussen de twee spiegels weerkaatst, lijkt het net alsof je een eindeloze gang in kijkt.

De kunstenaar legt uit dat hij het belangrijk vindt dat de kijker ook de achterkant van het werk ziet. “Ik heb het niet verstopt omdat ik wil dat mensen zien dat het werk driedimensionaal is,” zegt Navarro. Volgens hem zou de illusie lang niet zo goed werken als hij het werk strak tegen de muur had gezet. Sommige bezoekers hebben daardoor al wel hun neus gestoten aan de glasplaat. “Het is frustrerend voor de kijker. Het lijkt alsof je erin kan stappen, maar dat lukt gewoon niet.”

Iván Navarro, Impenetrable Room (2017). Beeld: Andy Barnham, met dank aan Masterpiece London

Iván Navarro, Impenetrable Room (2017). Met dank aan de Paul Kasmin Gallery

Iván Navarro Metal Electric Chair, 2017. Beeld: Thelma Garcia, met dank aan de kunstenaar en de Paul Kasmin Gallery.