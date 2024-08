De basis van de kickbokswereld ligt deels in Amsterdam, dus het was afgelopen weekend een feestje toen Glory na jaren afwezigheid terugkeerde in de Johan Cruijff Arena. Op het programma stonden grote partijen, zoals die tussen Murthel Groenhart en Mohammed Jaraya, en Rico Verhoeven die zijn wereldtitel verdedigde tegen Guto Inocente.

Fotograaf David Meulenbeld was erbij en maakte een fotoserie voor VICE Sports:

Trainer Mike Passenier neemt een kijkje in de Arena voordat de avond begint.

Robbie Hageman verslaat Brahim Kallah in de prelims.

De Bulgaar Stoyan Koprivlenski legt zijn been in de nek van Anil Cabri.

Een groep Bulgaarse fans van Koprivlenski.

Zakaria Zouggary bidt voordat hij de ring in gaat.

Zouggary trapt, maar verliest uiteindelijk van Aleksei Ulianov.

Een van de ringgirls.

De opkomst van Roël Mannaart.

Een stotenwisseling tussen Mannaart en zijn tegenstander Daniel Skvor.

De jury roept Mannaart unaniem uit tot winnaar.

Mourad Bouzidi trekt een gekke bek bij opkomst.

Michael Duut slaat Bouzidi KO in de derde ronde.

De Arena zit vol voor het gevecht tussen Murthel Groenhart en Mohammed Jaraya.

Murthel Groenhart maakt zijn entree in de Johan Cruijff Arena.

Mohammed Jaraya krijgt een discutabele acht tellen in de eerste ronde.

Jaraya wankelt na een gesprongen knie van Groenhart.

Jaraya ligt en krijgt opnieuw acht tellen.

Groenhart viert zijn overwinning met het publiek.

Voor de hoofdgevechten trad Og3ne op.

Christian Baya probeert Tyjani Beztati te raken.

Beztati wint uiteindelijk via split-decision van Baya.

Jama Ben Saddik slaat D’Angelo Marshall in de eerste ronde drie keer neer.

Ben Saddik daagt Badr Hari uit, die de uitdaging accepteert.

Petchpanomrung Kiatmookao trapt Robin van Roosmalen.

Van Roosmalen verliest zijn titel op unaniem besluit van de jury.

Het publiek filmt massaal de entree van Rico Verhoeven.

De regerend wereldkampioen in het zwaargewicht arriveert.

Guto Inocente doet zijn best, maar is geen partij voor Verhoeven.

Ondanks overmacht van Verhoeven, wordt de partij gewoon uitgevochten.