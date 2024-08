Groepsimmuniteit zou volgens onderzoekers goed kunnen werken voor landen als India

Bij zijn toespraak in maart opperde Mark Rutte om groepsimmuniteit op te bouwen tegen het coronavirus, waarbij je een “beschermende muur om de zwakkeren heen” creëert. Dit beleid is ook ingevoerd in Zweden – en volgens de Zweedse epidemiologen blijkt het ook echt te werken – maar in de meeste andere landen wordt het als controversieel idee gezien. Het zou te gevaarlijk zijn, en een te groot risico op veel dodelijke slachtoffers met zich meebrengen.

Onderzoekers aan de Princeton-universiteit en het Center for Disease Dynamics, Economics and Policy (CDDEP) – een belangenorganisatie voor de publieke gezondheid die in New Dehli en Washington zit – zeggen nu dat deze strategie voor landen als India weleens goed zouden kunnen werken. India heeft namelijk een relatief jonge bevolking, die een minder groot risico loopt om in het ziekenhuis te belanden en aan het coronavirus te overlijden.

“Geen enkel land kan zich een periode van meerdere lockdowns achter elkaar veroorloven, en een land als India al helemaal niet,” vertelt Jayaprakash Muliyil, een prominente Indiase epidemioloog aan Bloomberg. “Je zou een zekere mate van groepsimmuniteit kunnen bereiken zonder dat veel ouderen door het virus worden getroffen. En als de immuniteit een bepaald punt heeft bereikt zal ook de uitbraak stoppen, en zijn de ouderen veilig.”

Muliyil en de anderen speculeren dat als het virus op een gecontroleerde manier onder de Indiase bevolking zou worden verspreid, in november maar liefst 60 procent van de bevolking immuun zou kunnen zijn. In het onderzoek is geen voorspelling gedaan naar het aantal doden. Wel wordt verondersteld dat het dodental beperkt blijft aangezien 93,5 procent van de Indiërs onder de 65 is. Ook wijzen de onderzoekers erop dat dit de beste strategie is voor landen als India en Indonesië landen in de Sub-Sahara, omdat het in deze overbevolkte gebieden heel moeilijk is om afstand te houden, er te weinig testmiddelen beschikbaar zijn en de socio-economische impact van lockdowns veel te groot is.

Om de theorie te toetsen, beveelt het Princeton- en CDDEP-team aan dat de strikte lockdown in India (die op dit moment nog tot 3 mei geldt) wordt opgeheven. Mensen die jonger zijn dan 60 zouden dan hun normale levens weer kunnen oppakken, maar grote bijeenkomsten moeten worden vermeden en mensen moeten afstand van elkaar houden en mondkapjes dragen. De heropening van de samenleving moet ook gepaard gaan met meer testen en inspanningen om de patiënten sneller te identificeren en isoleren. Ouderen zouden wel in quarantaine moeten blijven, maar moeten prioriteit krijgen voor testen en behandelingen.

Hoewel de Indiase regering deze strategie niet heeft ingevoerd, wijzen critici erop dat het land vanzelf al deze richting op gaat omdat er zo weinig wordt getest. De voornaamste rechtvaardiging voor de strategie is het voorkomen van de economische gevolgen van de lockdown, die nu al tot uitgehongerde migranten en ongekende werkloosheid heeft geleid. “We moeten deze strategie afwegen tegen verhongering en dat soort dingen,” zegt Ramanan Laxminarayan, de directeur van het CDDEP en onderzoeker aan Princeton. Sterfgevallen zijn in deze situatie volgens hem onvermijdelijk. Maar het aantal sterfgevallen zal misschien minder groot zijn dan wanneer alle bedrijven failliet gaan. Dat heeft mogelijk schadelijkere gevolgen en kan leiden tot hongerdood en zelfmoord.

Maar zoals we zien bij Groot-Brittannië, waar de strategie ingevoerd en daarna stopgezet werd, zou het geprojecteerde dodental het toch al worstelende gezondheidszorgsysteem kunnen overbelasten, vooral in een overbevolkt land als India. Er zijn ook zorgen dat de verwachte impact van deze strategie veel groter zal zijn dan verwacht. India heeft veel kwetsbare mensen met een zwak immuunsysteem door de zware luchtvervuiling. Ook hebben veel Indiërs verhoogde risico’s op een hoge bloeddruk en diabetes.

Uiteindelijk draait deze discussie erom dat je de levens van burgers in gevaar brengt omwille van de economie – een beslissing die ernstige gevolgen kan hebben. Zoals de WHO al duidelijk zei: we weten nog steeds niet genoeg over het virus en waartoe het in staat is om risicovolle strategieën als groepsimmuniteit toe te passen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE India