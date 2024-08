De grootste sterren van Nederland zijn nog niet van hun talentenstatus af

Met Eurosonic Noorderslag voor de boeg hebben we het de komende week weer uitgebreid over de mallemolen van de muziekindustrie. Onze stukken vind je allemaal op een overzichtelijke pagina.

Artiesten worden over het algemeen niet minder credible van een impulsieve tatoeage of twee. Oké, dat stukje prikkeldraad onder je haarlijn ziet er misschien een beetje gek uit en deze keuze is moeilijk te verdedigen tijdens een familiediner, maar voor imagoschade hoef je nooit bang te zijn. Zodra je dat punt in je carrière hebt bereikt, ben je voor altijd een winnaar. Denk ik, tenminste. Het zou in ieder geval een prima verklaring zijn voor de twee MTV-awards die prijken op de onderarmen van Julien Willemsen, beter bekend als Jack $hirak.



Hij won er maar liefst twee in het najaar van 2018. Eerst werd hij verkozen tot de beste artiest van Nederland, waardoor hij automatisch genomineerd werd voor de categorie ‘best world wide act’. Die won hij ook. Een hele prestatie, vooral als je weet dat dit eigenlijk al de tweede keer is dat hij deze categorie naar zich toe trekt, want vorig jaar won zijn grote vriend Lil’ Kleine, voor wie Julien vrijwel alle muziek heeft geproduceerd.

Lang verhaal kort: $hirak staat dit jaar op Noorderslag – hét festival voor aanstormend Nederlands talent – te draaien met op zijn armen twee dikverdiende MTV EMA’s, en in zijn broekzak de verantwoordelijkheid voor acht nummer-1-singles, honderden miljoenen streams en youtube-views. Maar nog belangrijker: hij is de grote man achter de verwekking, geboorte en opvoeding van het inmiddels allesbepalende New Wave-album, wat hem en alle andere betrokkenen de popprijs voor het jaar 2015 opleverde.

Een andere hoofdrolspeler op dat album was Frenna, frontman van de Haagse rapgroep SFB. Hij brak onlangs samen met Lil’ Kleine het record voor meeste streams op één dag, met zijn single Verleden Tijd. De track werd maar liefst 930.000 keer opgezet. De remake van het nummer Onderweg van Abel en de andere singles die uitkwamen deden het zo ongelofelijk goed online dat zijn nieuwe album Francis al op de dag dat het uitkwam goud ging. Ook hij staat, met al dit edelmetaal aan z’n muur, op Noorderslag dit jaar.

Vrijwel niemand in Nederland, of daarbuiten zelfs, doet hem dat op deze manier na. Frenna als solo-rapper en lid van SFB, en $hirak als producer, zijn twee van de grootste spelers in het grootste genre van dit land, maar boekingen die horen bij deze status bleven tot nu toe uit. Geen mooi tijdslot op Lowlands, geen plek in de programmering van Pinkpop. Daarom is het nu aan hen om te laten zien dat ze op een koude winteravond in het Noorden van Nederland dezelfde verpletterende indruk kunnen maken als op de streamingplatformen en op YouTube. Dat is naast een hele uitdaging voor deze artiesten ook een mooi voorbeeld van hoe de muziekwereld zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld: je kunt een van de grootsten zijn van het land maar de écht grote festivals kunnen je nog steeds zonder problemen links laten liggen.

Voor $hirak is het enigszins logisch; hij heeft zijn strepen als producer inmiddels lang en breed verdiend, maar zet zichzelf nog niet zo lang als dj in de markt. Voor Frenna is het moeilijker te zeggen. Wie weet achtervolgt zijn verleden hem nog steeds: twee jaar geleden is hij samen met andere SFB-leden KM en Priceless veroordeeld voor het hebben van seks met een minderjarig meisje in Suriname. Maar het kan ook minder complex zijn dan dat. De shows, in ieder geval van Frenna, zijn (volgens de mensen die aan de touwtjes trekken in de programmeringen) tot nu toe misschien nog niet indrukwekkend genoeg geweest. Al lijkt het erop dat dit na Noorderslag anders gaat zijn, omdat hij zichzelf van een compleet nieuwe kant kan laten zien.

Bij de aankondiging van zijn naam werd namelijk een belangrijk detail vermeld: hij staat er niet alleen, ook niet met SFB, maar met een band. Dit was tot een paar jaar geleden een grote reden om je zorgen te maken – zeker als de stijl normaal gesproken trap is – maar sinds Ronnie Flex met zijn Deuxperience Band heeft laten zien dat je daarmee als rapper wel op elk festival welkom bent, is het waarschijnlijk de perfecte optie voor Frenna om te laten zien dat zijn muziek ook geschikt kan zijn voor podia ver buiten de clubs.

Het is mooi dat we inmiddels in een tijd leven waarin, vooral door inzicht in en erkenning voor streamingcijfers, de artiesten die het meeste beluisterd worden ook zodanig gewaardeerd worden. Maar door alle (internationale) prijzen, platina-platen, nummer-1-hits en instagramvolgers wordt soms vergeten waar het echt om draait: muziek maken en die ook live delen met de mensen die het willen horen. En als dat ook nog gaat gebeuren voor jongens als $hirak en Frenna, met een beetje geluk na een allesvernietigende show op Noorderslag, is er verder niets meer wat ze in de weg staat om uit te groeien tot twee van de grootste artiesten die we ooit gehad hebben in dit land.

