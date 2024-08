‘Grootste technofestival ter wereld’ sub:Merged gaat niet door

Het ‘grootste technofestival van de wereld’ sub:Merged – The Gathering 2017 gaat niet door. Dit bevestigen de organisatie en festivallocatie Breepark vandaag aan ons.

Managing director van het festival Mohamed Medhat Abdelaziz vertelt aan de telefoon dat sub:Merged verplaatst wordt naar 2018 en nog steeds in Breda plaatsvindt. “We kregen een golf aan negatieve publiciteit over ons heen van concurrenten en Nederlandse media, en verloren daardoor een hoop investeerders en sponsoren,” legt hij uit. “Het is een project van vijf miljoen euro. We hebben nieuwe investeerders benaderd en geprobeerd het te laten werken, maar de datum is te dichtbij. We hebben maar één kans om dit te doen en daarom hebben we besloten dat we niet maar de helft van de ervaring willen leveren. Nu hebben we een heel jaar om aan het festival te werken.”

Mensen die tickets hebben gekocht krijgen hun geld terug. Daarnaast is de organisatie al begonnen met vergunningen aanvragen. Abdelaziz zegt dat festivallocatie Breepark de datum van 21 t/m 23 september 2018 al bevestigd heeft. De managing director zegt geleerd te hebben van deze ervaring: “Wat we nu willen bereiken, is de line-up en vergunningen in december al rond hebben. Daarna gaan we pas tickets verkopen.”

Tegen BN DeStem vertelt Maartje Jansen van Breepark dat de festivallocatie uiteindelijk niet degene was die deze beslissing maakte. “We hebben wel ervaring met het organiseren van evenementen, dus we proberen erin te adviseren. We hebben wel aangegeven dat in de tijd die er nog was om het evenement te organiseren en de datum dat het festival gehouden zou worden er nog een hoop geregeld moest worden. Daarnaast was de vergunning nog niet rond.”

Bij nieuwe ontwikkelingen updaten we dit bericht.