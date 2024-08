Foto’s van grotbewoners in het Spaanse Granada

De bergen van Granada zitten vol mensen die liever in de grotten in het zuiden van Spanje leven, dan dat ze hun longen en ziel door het leven in de grote stad laten verpesten. Het merendeel van deze grotten bevindt zich in de buurt van Albaicín en de regio Sacromonte – gebieden die werelderfgoed zijn.

In 1963 ontstonden er in de stad door hevige regenbuien aardverschuivingen en overstromingen. De oorspronkelijke grotbewoners werden door de regering van Franco uit hun huizen gezet. Maar in de afgelopen decennia zijn steeds meer mensen weer naar de grotten getrokken. Sommige families hebben zelfs met succes een woonvergunning aangevraagd, terwijl vele daar nog niet de moeite voor genomen.

Een grot in Albaicín

De bewoners van de grotten in Albaicín zijn voornamelijk immigranten en mensen die op zoek zijn naar alternatieve manieren van leven. De bewoners verwelkomen graag mensen van buitenaf die een paar dagen een dak boven hun hoofd zoeken.

Sacromonte daarentegen is in twee gebieden verdeeld – aan de ene kant wonen families die daar al generatie op generatie wonen, en aan de andere kant wonen reizigers en vrije geesten. Maar waar je ook woont, je hebt uitzicht over de mooiste delen van Grenada met een aantal bijzondere trekpleisters.

De grotgemeenschap van Sacromonte

Enrique Carmona behoort tot de Roma-gemeenschap en is professioneel flamencodanser. Hij is eigenaar van de traditionele flamencobar Maria La Canastera in Sacromonte, waar Spanjaarden en toeristen graag naartoe gaan. De moeder van Enrique, María, is een beroemde flamencodanseres en leerde hem z’n eerste danspasjes. De Canastra-grot is dan ook naar z’n moeder vernoemd en een van de populairste plekken in de buurt.



Enrique Carmona

Enrique wil de smaken en authenticiteit van de flamenco uit Sacromonte beschermen – hij gebruikt geen spotlight of microfoon om het geluid van z’n artiesten te versterken. Ook treden z’n dansers gewoon op de vloer van de grot op, in plaats van op een podium, en altijd dichtbij het publiek.

De zanger Curro Albaicín rent al sinds de jaren vijftig, toen hij nog maar een klein kind was, door de grotten van Albaicín. In die tijd kwamen er veel Hollywoodacteurs en andere bekendheden naar z’n beroemde flamencoshows.

Een optreden in María La Canastera

“Dat is hoe we dingen leerden,” vertelt Curro me, “door te kijken, luisteren en zingen.” Zo combineerde de mensen in de gemeenschap hun passie voor hun cultuur met hun dagelijks leven, dat maakt volgens Curro deze plek zo speciaal.

Vandaag de dag is z’n grot een museum vol herinneringen en kunst en geeft Curro jongeren op deze manier les over de tradities van de gemeenschap en de flamenco-scene. “Ook al zullen jongeren hun eigen stempel willen achter laten, het is belangrijk dat ze de oude tradities niet vergeten, want zoveel van ons zijn er niet meer. Als deze tradities niet worden doorgegeven zullen ze als we sterven verloren gaan,” legt Curro uit.

Curro Albaicín

Ibulay komt uit een klein stadje, Passi, in Sengal. De 46-jarige chauffeur woont al zeventien jaar in Spanje. “Het leven is rustiger in de grotten,” vertelt hij me. “Er is hier minder racisme dan in de stad en hier wonen veel meer mensen uit m’n m’n eigen land.”

Hij zegt verdrietig te zijn over hoe mensen integreren in Spanje en geeft toe dat, toen hij voor het eerst in Europa kwam, hij nooit had gedacht dat leven in Spanje er zo uit zou zien. Maar hij vindt het geweldig dat in Albaicín elke grot een ander verhaal vertelt.

Curro Albaicín’s is een altaar voor de tradities

Mbacke komt uit Touba, zo’n 200 kilometer buiten Dakar. Hij kwam in 2015 illegaal naar Spanje en wacht nog steeds op z’n verblijfsvergunning. Z’n vrienden vertellen dat Mbacke het zwaar heeft gehad de afgelopen jaren, met verhuizingen tussen Bilbao, Madrid en Almeria, maar dat ze hem al die tijd hebben gesteund. Ze zeggen het gevoel te hebben dat hij nu eindelijk een thuis heeft gevonden, hier in de grotten. “We beschermen elkaar en houden elkaar gezelschap,” legt Mbacke uit.

Maar nog steeds leven de bewoners met de angst om uit hun grot te worden gezet. “In 2013 zijn er een aantal grotten ontruimd,” zegt local Boloix, een woordvoerder van de Albaicín Neighbourhood Association. Ze zegt dat de gemeenschap op zoek is naar oplossingen voor op de lange termijn. “We begrijpen dat deze grotten een bepaald type mens aantrekken en dat het daarom belangrijk is om de autoriteiten te laten weten wie hier wonen en waarom.”

Ibulay in zijn huis

Vorig jaar beweerde Miguel Angel Fernandez – het gemeenteraadslid dat over de stedelijke planning gaat – dat het gebied een multifunctioneel gebruik heeft er wordt niets gedaan om aan de gemeenschap uit te leggen wat dat betekent voor hun toekomst. De overheid heeft zich er zelfs al mee bemoeid en gezegd dat doordat het een bescherm gebied is, het moeilijk zal zijn om in de toekomst in dit gebied te bouwen.

Ondertussen zullen de bewoners van de beroemde Granada-grotten blijven vechten om te laten zien dat de gemeenschap niet vol drugsverslaafden, geweld en dolle honden zit. Ze willen de mensen laten weten dat er een grote, sterke gemeenschap is die het de moeite waard maakt om in deze grotten te blijven wonen en ze te beschermen,ook al zorgt iedereen op z’n eigen manier voor zijn grot.

Mbacke

