Grote kans dat overheden de zelfvernietigingsfunctie van Gmail gaan misbruiken

Gmail is geüpdatet en bevat nu ook zelfvernietigende mails. Dit klinkt natuurlijk geweldig voor die emotionele epistels die je naar je ex stuurt, maar activisten vrezen dat overheden deze functie gaan gebruiken om ervoor te zorgen dat journalisten niet bij informatie kunnen komen die eigenlijk publiek hoort te zijn. Normaal gesproken kunnen journalisten, onderzoekers en gewone burgers door middel van een Wob-verzoek dit soort gegevens inzien.

“Naarmate meer lokale en provinciale overheden en hun verschillende instanties Gmail gebruiken, wordt de kans dat wetten omzeild worden met e-mails die na een bepaalde ‘verdwijnen’,” schreef de National Freedom of Information Coalitation (NFOIC) in een brief aan Google-CEO Sundar Pichai. “Het fundamentele recht op transparantie en openheid van overheden komt zo in het geding.”

“We raden u aan stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat deze functie wordt uitgeschakeld voor Gmail-accounts van overheidsinstanties en voor e-mails gericht aan een overheidsinstantie,” voegde de organisatie eraan toe.

Google kondigde de zelfvernietigingsfunctie op 25 april aan als onderdeel van de nieuwe privémodus voor G Suite. Naast deze functie kunnen gebruikers berichten verwijderen nadat ze zijn verzonden en kan worden beperkt wat een ontvanger met een mail kan doen.

“Technologie die de zelfvernietiging van officiële, elektronische, openbare communicatie mogelijk maakt, bevordert geen transparantie en is volgens de wetten van veel landen illegaal,” schreef Mal Leary van het NFOIC in een persbericht.

Deze update is de eerste grote vernieuwing van Gmail sinds 2011. “Technologiebedrijven moeten oplossingen bieden die rekening houden met de transparantiewetten die zijn gemaakt om verantwoording af te leggen en overheidsprocedures te beschermen,” zei NFOIC-directeur Daniel Bevarly in een persbericht.

Google reageerde niet onmiddellijk op ons verzoek om commentaar.

