Gigantische vibrators zijn misschien eng voor mannen, maar dat maakt ze niet minder chill

Twee jaar geleden had ik eindelijk de seks die ik altijd al wilde hebben – en wel met een extreem grote Magic Wand vibrerend op mijn clitoris. Helaas duurde deze extase niet lang. Mijn toenmalige partner bleef maar klagen over het lange, microfoon-vormige seksapparaat. De bolvormige bovenkant deed pijn aan zijn bekken en hij zeurde dat er maar een paar standjes waren waarbij dat ding hem niet gruwelijk in de weg zat. Ook al voelde het geweldig voor mij, hij voelde zich er niet comfortabel bij. De vibrator opgeven betekende dat ik weer terugging naar de oncomfortabele seks die ik had voor het plezier van mannen die zich niet bekommeren om mijn plezier, en niets te maken willen hebben met gigantische vibrators. En ik, eigenaar van een seksspeeltjeswinkel, was dom genoeg om dat te tolereren.



Ik ben natuurlijk niet de enige vrouw die dit probleem tegenkomt. Ik begon met de verkoop van seksspeeltjes toen ik 21 was, en ik ben nu 25. Jarenlang vroegen vrouwen me: “Heb je iets wat zo groot is,” wijzend naar kleine vibratortjes, “met de kracht van dit?” gebarend naar een Magic Wand. Mijn vriendin Dirty Lola, seksueel voorlichter, legt uit: “sommige mannen krijgen de zenuwen van vibrators. Vooral van de grote exemplaren. Dat komt door onzekerheid en gebrek aan kennis. Mannen hebben een irrationele angst voor alles waarvan zij denken dat het hun partner beter kan plezieren – wat in hun ogen alles is wat groter is dan hun eigen penis.”



Jarenlang probeerde ik mijn vrouwelijke klanten de volgende twee dingen te vertellen: “Ja, je kunt een vibrator met je partner gebruiken” en “Nee, je zult niet ‘verslaafd’ worden aan het apparaat en nooit meer naar een penis willen kijken.” Maar zodra ik thuiskwam, zwichtte ik voor dezelfde angsten. Ik heb weleens wat dominantere partners gehad, die me vastbonden op een vibrator, of het als beloning gebruikten na een sadistisch rollenspel. Maar een vibrator op mijn clit terwijl ik word gebeft of gepenetreerd? Daar had ik nog nooit aan gedacht.



Volgens Lola komt dat omdat er altijd iets van schaamte meespeelt als je een vibrator laat zien aan de meer bekrompen mannen, die dan dingen zeggen als “Hij is zo groot! Heb je dat echt nodig?” En dan krijg je ongemakkelijke vragen als: “Dus, dat stop je helemaal in je vagina?” Dat kan volgens haar de hele ervaring verpesten.



Ik liet het er altijd maar bij zitten, en dat hielp niet mee. Als ik erop terugkijk, was een deel van het probleem mijn eigen beperkte idee van seks. Ook al ben ik een open-minded professional in de erotische industrie, ik definieerde seks vooral als penis-in-vagina (PIV). Maar in wezen is dat de perceptie van een cisgenderman, en werkt dat voor veel vrouwen niet, omdat onze clit zich buiten onze vagina bevindt en vaak penetratie alleen niet voldoende is om een orgasme te krijgen. Ik ben een van de meer dan 75 procent van de vrouwen die geen orgasme kunnen krijgen van alleen penetratie. Op het moment dat ik het beeld dat de meeste mannen hebben over “goede seks” overnam, verdween mijn kans om mijn eigen beeld te ontplooien en zelf werkelijk van seks te genieten.



Kunstwerk door Zoë Ligon



Ik accepteerde PIV, omdat ik de mannen goed wilde laten voelen, zodat ze mij niet kwijt wilden en ik me geliefd kon voelen. Er zijn zeldzame momenten geweest dat ik klaarkwam als een partner me befte, maar in werkelijkheid heb ik, net zoals tachtig procent van de vrouwen, vaak een orgasme gefaked om de man zich beter te laten voelen.



Als ik ‘klaarkwam’ tijdens PIV-seks, duwde ik mijn bekken naar beneden en spande ik mijn spieren aan, alsof ik aan het poepen was. Dan voelde ik een licht golvend gevoel vanbinnen dat tegelijkertijd verdween met mijn opwinding. Tegenwoordig hoor ik mijn klanten precies dezelfde woorden gebruiken als ik toentertijd, als ze de seksuele ervaring omschrijven die ze krijgen als ze bijna klaarkomen, maar nooit de ultieme climax bereiken en exploderen van genot en geluk. Vrouwen kiezen ervoor om een vrolijk gezicht op te zetten en te genieten van de psychologische elementen van penetratie, in plaats van het diepe gevoel in je baarmoeder te ervaren dat je wel kan bereiken met hulp van een vibrator.

Omdat een grote vibrator krachtige motoren heeft die unieke vibraties geven, kan het een intens orgasme geven. Vandaar ook het grote formaat, wat de meeste andere stimulators heel klein laat lijken.



De vibrerende technologie gaat terug naar de negentiende eeuw, toen de originele vibrators werden uitgevonden. Destijds had het een bijzonder misogynistisch doel: mannelijke dokters ontwikkelden het om vrouwen te “genezen van hysterie” – een verzonnen aandoening waarmee ze vrouwen klein konden houden. Natuurlijk genoten vrouwen van de vibrators, maar dat genot werd niet gezien als vorm van bevrijding – het was een bevestiging van hun “medische aandoening”.



Na de economische crisis van de jaren dertig verdween de vibrator uit beeld. Pas aan het einde van de jaren zestig creëerde Norelco een mosterdkleurig massageapparaat en ontwierp Hitachi de iconische Magic Wand. Mensen hielden van de stijl van dit apparaat, omdat het minder lomp was dan de vorige modellen. Die zagen eruit als gigantische föhns of stukken metaal die je aan je hand moest bevestigen.



De auteur met haar Magic Wand



Het feit dat de Wand nog steeds op de markt is en na vijftig jaar bijzonder weinig veranderd is, toont aan hoe geweldig het mensen laat voelen. Het is best ironisch dat mannen een apparaat ontwierpen om vrouwen te kalmeren, maar dat hetzelfde apparaat er nu voor zorgt dat ze zelf bang zijn dat hun penis straks overschaduwd wordt.



Er zijn methodes waardoor een man over zijn vibratorfobie heen kan komen. Volgens Carly S, seksueel voorlichter en zelfbenoemd Koningin van de Vibrator, moet je mannen eraan herinneren dat juist de kleinere speeltjes, waarvan iedereen denkt dat ze speciaal voor koppels zijn, eigenlijk veel moeilijker te gebruiken zijn. Een Magic Wand biedt meer grip en controle. Mannen moeten er ook aan herinnerd worden dat penetratie niet de enige vorm van seks is. “Het kan mannen ontzettend afschrikken als ze denken dat die lange, dikke staaf in een vagina gaat,” zegt ze. “Laat ze in plaats daarvan zien hoe veelzijdig en plezierig het kan zijn.”



Ook porno is een handige manier om mannen te laten wennen aan het speeltje. “Er is zoveel porno te vinden waarin mannen een Wand gebruiken bij vrouwen, en ze er beiden veel plezier aan beleven,” zegt Carly. Mocht dit allemaal niet helpen, kun je het speeltje ook op de mannen zelf uitproberen. “Plaats het net onder de eikel. Dat kan echt geweldig aanvoelen. Als mannen beseffen dat het plezier kan geven, zullen ze het eerder willen proberen.”

Hoewel ik eerst geen vibrator wilde opdringen aan mijn partner, heb ik nu eindelijk mijn eigen seksuele plezier in de hand. Dat komt onder andere omdat ik nu een man heb ontmoet die meer om mijn genot geeft dan om zijn eigen ego.



Nadat mijn relatie met de vibratorhater strandde, stopte ik even met seks met mannen en de bullshit die daarbij komt kijken. Ik besloot het voortaan vanaf het begin anders aan te pakken. De eerste keer dat ik weer in bed dook met een man vertelde ik hem direct: “Ik heb dit nodig om klaar te komen. We gaan seks hebben, maar wanneer het voor mij tijd is om klaar te komen, gaan we dit gebruiken.” En ik gaf hem de grote, roze Doxy-vibrator. Het is mijn andere favoriet en hij is zelfs nog groter dan de Hitachi.



Hij hoefde daar niet eens over na te denken, in tegenstelling tot mijn vorige partners. Hij vond het leuk omdat ik het leuk vond. Hoewel het opdringen van je eigen persoonlijke behoeften een onzekere man niet zo snel in een vibratorliefhebber zal veranderen, kan het vinden van de juiste persoon al een verschil maken. Seks met deze persoon bestond natuurlijk ook uit traditionele penetratie, maar de vibrator kwam altijd even kijken bij onze sekssessies. Soms stal de vibrator helemaal de show, wat hij helemaal niet erg vond. Soms kwam ik klaar, maar hij niet. Soms kwam hij klaar, en ik niet. Soms kregen we beiden geen orgasme, of juist allebei. Hoe dan ook, het was altijd leuk, want het was nooit eenzijdig.



Onze relatie bleek uiteindelijk niet heel lang te duren, maar het hielp me wel. Ik ontdekte hoe ik mijn eigen behoeften duidelijk moest maken, en ik realiseerde me wat ik seksueel aantrekkelijk vind in een man: het verlangen om mij zo’n intens orgasme te geven dat ik van mijn stokje ga.