GROW Festival brengt onder andere Ronnie Flex, Hef en Bokoesam naar een onbewoond eiland

We kunnen met zekerheid stellen dat iedereen ervan droomt om een muziekfestival bij te wonen op een prachtig onbewoond eiland. Helaas is dat niet voor ons allemaal weggelegd, want: geld, tijd of Fyre Festival. Gelukkig hoef je deze zomer al die obstakels niet te trotseren, want 24 juni vindt GROW Festival plaats op het onbewoonde eiland Utopia, in de buurt van Almere.

Een hoop grote namen en beloftes geven hier een show – zo staan onder andere Ronnie Flex, Yung Nnelg en Bokoesam op de line-up. Ook kun je de soulvolle stem van Meru eindelijk in het echt horen en sta je uiteraard vooraan bij het vijftienjarige wonderkind Leafs. De rest van het affiche bestaat uit Kevin, Yung Internet, Kid de Blits, Yung Felix, Hef & Crooks , Tads Thots, Lo-fi Le-vi, GHQST, Esko & Friends, Dj Abstract, Sir OJ, Mairo Nawaz, Larry Appiah, Luc, Hard Bitten And The Others & Friends en Outtatown.

Maar GROW Festival is niet alleen een groot muziekfestijn. Het festival heeft ook een tof inhoudelijk programma, dat draait om interessante innovaties en installaties die voor een groenere toekomst moeten zorgen. Je weet wel, zodat wij en onze kinderen ook nog kunnen genieten van dingen als zomers, festivals en zuurstof. Deze installaties gebruiken het eiland als test-ground en kunnen in de toekomst een permanente plek op de wereld krijgen. Je kunt tijdens GROW bijvoorbeeld elektriciteit opwekken met fotosynthese of helemaal uit je plaat gaan in de kleinste club ter wereld. Zo kun je zien dat je niet asociaal veel vierkante meters nodig hebt om lekker te gaan.

