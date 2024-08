Grumpy Cat kan 570.000 euro op haar poezenrekening overschrijven

Fijne realisatie zo op de vrijdag: waarschijnlijk word je nooit zo succesvol als een internetkat. Grumpy Cat heeft namelijk al zo’n 80 miljoen euro verdiend in haar korte leven en ze mag nu nog eens 570.000 euro extra overschrijven op haar poezenrekening.

Toen in 2013 zo ongeveer iedereens moeder Grumpy Cat-memes op Facebook begon te delen, maakte het bedrijf Grenade Beverage een deal van 120.000 euro met de eigenaren van die chagrijnige kat om een koffielijn met haar beeltenis op de markt te brengen. De ijskoffie werd verkocht onder de naam Grumpy Cat’s Grumppuccino. Allemaal prima natuurlijk, totdat het bedrijf allerlei merchandise begon te verkopen, zoals Grumpy Cat-koffiebonen en Grumppuccino-t-shirts. Alleen was dat volgens Bryan en Tabitha Bundesen, de eigenaren van Grumpy Cat, niet de afspraak. Dus werd er een rechtzaak aangespannen tegen het koffiebedrijf.

“Het is ironisch, dat hoewel de wereldberoemde poes Grumpy Cat en haar merk bekend staan om norse grapjes, dat de acties Grenade Beverage Grumpy Cat en haar eigenaren pest echt chagrijnig hebben gemaakt,” zegt Grumpy Cat Limited in de aanklacht.

Nick en Paul Sandford van Grenade Beverage, dienden meteen een tegenaanklacht in. In hun verklaring zeiden ze dat het bedrijf van Grumpy Cat hun de afspraken niet was nagekomen en de ijskoffie niet goed had gepromoot. “Naast dat de ijskoffie niet genoeg werd gepromoot op social media – slechts zeventien posts – meende de advocaat van de Stanfords dat een optreden bij Fox News om het product te promoten ‘een ramp’ was, omdat de eigenaren van Grumpy Cat zich niet aan de afgesproken teksten zouden hebben gehouden,” meldt Courthouse News. “Ze hadden moeten zeggen: ‘Kijk maar uit Starbucks. Deze kat komt achter jullie aan.’ Volgens Brian Kindler de advocaat van het bedrijf realiseerden de eigenaren (vader en zoon Sandford) dat Grumpy Cat geen loyale partner was.

De rechtszaak begon op 18 januari en de wereldberoemde poes was aanwezig in de rechtszaal. “Grumpy Cat, echte naam Tardar Sauce, werd de rechtszaal binnengedragen in een mandje, maar legde geen getuigenverklaring af,” schrijft Courthouse News. “Tabatha Bundesen zat naast het mandje en moest de kat aan de juryleden laten zien tijdens het afleggen van haar verklaring.”

De achtkoppige jury gaf Grumpy Cat gelijk en zei dat het koffiebedrijf 570.000 euro moest betalen voor schending van auteursrechten en handelsmerken vanwege de Grumppuccino-producten.

