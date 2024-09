Luister nu naar het eerste album van Gucci Mane in vijf jaar

Hij had vijf jaar nodig om zijn album uit te brengen, maar Everybody Looking is er nu eindelijk. We hoorden vooraf al zes tracks van de plaat: 1st Day Out Tha Feds, gevolgd door Waybach, dat een paar dagen geleden uitkwam, en eergisteren Pussy Print, een langverwachte reünie met Kanye West.

Everybody Looking is nog helemaal vers van de pers en voorafgaand konden we zijn eerste interview nadat hij uit de gevangenis kwam bekijken. Je ziet dat Gucci gelukkig, gezond, nuchter en op zijn allerbest is. Het belangrijkste: Gucci is terug en hij klinkt nog steeds zo goed als toen. Alles, van de opname en de muziekvideo’s tot zijn Supreme-trailer met Harmony Korine, werd gemaakt onder huisarrest. Gelukkig heeft Gucci een heel mooi huis.

Luister Everybody Looking hieronder op Spotify of koop het via iTunes.