Lil Yachty en Gucci Mane vinden elkaar op ‘Bentley Coupe’

Lil Yachty trekt zijn succes van afgelopen jaar door met een nieuwe liedje, Bentley Coupe, waarop hij samenwerkt met Atlanta OG Gucci Mane. De enige beschrijving bij het liedje op Soundcloud is ‘ALBUM ON DA WAY’ en dat terwijl hij al twee projecten dit jaar heeft uitgebracht. Op de track – die door BYOU$ is geproduceerd – hoor je een geloopte sample van Minnie Ripertons klassieker Loving You, en Gucci en Yachty komen alle twee met keiharde verses. Gucci rapt “Me and Lil Yachty in Nautica / Polar bear Gucci, Antarctica / 20 chains on like Mardi Gras,” terwijl Yachty het heeft over hoe zijn stapels geld hoger reiken dan de drol van een giraffe.

De samenwerking tussen de twee rappers komt niet uit het niets. In een interview met Hot 97 vertelde Gucci dat hij dolgraag met de jonge rapper wilden werken. Het is nog onduidelijk wanneer Yachty’s album uitkomt. Gucci Mane’s Woptober staat vooralsnog gepland voor 17 oktober.