Een paar uur nadat Gucci Mane Woptober aankondigde – zijn tweede album sinds hij vrijkwam – en de nieuwe track Bling Blaww Burr dropte, plaatste hij een video op Instagram waarin te zien is dat hij zijn enkelband doorknipt. Zijn vriendin Keyshia Ka’oir plaatste een uur daarvoor nog een foto waarop de twee samen in een club zijn. Dit betekent maar één ding: na drie maanden huisarrest is Gucci Mane eindelijk een vrij man. Laten we hopen dat we nooit meer ‘Free Gucci’ hoeven te schreeuwen.​

A photo posted by Keyshia Ka’oir (@keyshiakaoir) on Sep 20, 2016 at 7:49am PDT