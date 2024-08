Miriam draait een aardige omzet met het begeleiden van truffeltrips

De wereldwijde markt voor persoonlijke ontwikkeling werd in 2020 wereldwijd geschat op 34,35 miljard euro. Ook voor een zingevende psychedelische trip blijken mensen bereid om flink in de buidel te tasten. Bij Field Trip Health in Amsterdam betaal je bijvoorbeeld 250 euro per uur voor een ‘innerlijke reis’ met hallucinogene truffels – voor een trip van zes uur loopt dat al snel op. Bij Synthesis Retreat kun je in de Nederlandse natuur trippen voor tussen de 2500 en 7500 euro per sessie. “Er worden op de beurs honderden miljoenen opgehaald door start-ups in deze sector. Psychedelica zijn booming,” zegt psychiater en onderzoeker Robert Schoevers (UMC Groningen) hierover.

Dat het een goede zet is om te ondernemen in deze branche, begreep ook Miriam van Groen (40). “Mensen komen hier voor psychedelische ervaringen voor persoonlijke groei,” zegt ze tegen me, als we tegenover elkaar in haar kantoor in Amsterdam-West zitten, waar ze haar ‘trippers’ ontvangt. Alhoewel Miriam eerder les gaf aan een hogeschool, besloot ze vijf jaar geleden haar bedrijf Guided Tripping in het leven te roepen. Hiermee biedt ook zij mensen de mogelijkheid om begeleid te worden tijdens een drugstrip. “Soms is een andere bewustzijnsvorm nodig om bijvoorbeeld trauma’s te helen,” zegt ze terwijl ze de deur opendoet voor Jordy (36), die vandaag een begeleide truffeltrip heeft geboekt.

De truffels worden in het kommetje gelegd.

Als we met z’n drieën rond een bakje truffels zitten, vraag ik Jordy wat hij hoopt te bereiken met zijn trip. “Ik heb loeizware jaren achter de rug en wil tijdens mijn trip graag verbinding krijgen met de boosheid en het verdriet die daarmee gepaard zijn gegaan.” Miriam hevelt de truffels over in een kommetje en zet dit voor hem neer. “Vind je het fijn om gespooned te worden tijdens je trip?” vraagt ze, terwijl ze hem een glas water overhandigd. Jordy knikt instemmend. “Dat wil ik wel. Maar ik durf er denk ik niet om te vragen, dus misschien kun je het gewoon doen,” zegt hij. Dan slaat hij zijn truffels achterover.

Jordy tijdens zijn begeleide trip.

Terwijl Jordy steeds harder aan het trippen is en daarbij afwisselend schaterlacht en huilt, houdt Miriam zijn hand vast. Als Jordy’s trip voorbij is, praat ik met Miriam over haar kijk op drugs en over de onkosten en de omzet van haar bijzondere bedrijf.

VICE: Hoi Miriam, heb je zelf veel drugs gebruikt in je leven? Miriam van Groen: Ik gebruik recreatief drugs sinds mijn vijfentwintigste. Toen ik de eerste keer een pilletje xtc nam op een festival, was ik verkocht. Daarna heb ik van alles geprobeerd. Paddo’s, LSD, MDMA, 2-CB, ketamine, speed, cocaïne, ayahuasca en DMT. Dat laatste vond ik trouwens maar niks. Het is net alsof je verbrand plastic rookt. Tegenwoordig neem ik een paar keer per jaar een ‘onderhoudsdosis’, om altijd een verse drugservaring in mijn geheugen te hebben. Dit doe ik zodat ik me goed kan inleven in de mensen die ik begeleid tijdens hun trip.

**Wat voor drugs gebruiken je cliënten?

**Over het algemeen truffels. Want dat is legaal. Maar als iemand liever iets anders wil nemen, zoals LSD, dan begeleid ik dat bij hoge uitzondering.

**Levert dat geen problemen op?

**Ik vraag mensen om hun eigen drugs te kopen. Ook als het om truffels gaat, trouwens. Ik ben namelijk geen dealer. Verder is het in Nederland legaal om bij iemand te zijn die drugs gebruikt. Ik doe dan dus niets tegen de wet.

**Waarom denk je dat drugs mensenlevens kunnen verrijken?

**Toen ik zes jaar geleden een burn-out kreeg, besefte ik dat psychedelica je door een moeilijke periode heen kunnen helpen. Naar dit gegeven wordt veel onderzoek gedaan. Er zijn al behoorlijk wat mensen met psychische problemen die met de hulp van psychedelica ondersteunde therapie krijgen. Auteur Michael Pollan schreef hier een boek over. Als je trippende mensen onder een MRI-scan legt, zie je dat er meer contact is tussen verschillende onderdelen van hun brein. Daardoor komen er tijdens een trip gevoelens aan de oppervlakte waar je normaliter minder makkelijk contact mee maakt. Hoe je je precies voelt tijdens een trip, weet je niet precies van te voren, en daarom is het fijn om er een begeleider bij te hebben.

Miriam houdt Jordy vast tijdens zijn trip.

Waarom besloot je om zelf zo’n begeleider te worden?

Tijdens mijn burn-out vroeg een vriend van me of ik hem wilde begeleiden tijdens een trip, omdat ik al behoorlijk wat drugservaring had. Achteraf zei hij dat dit mijn roeping was. En daar was ik het eigenlijk wel mee eens. In eerste instantie ben ik begeleide trips gaan aanbieden in ruil voor een donatie. Maar al snel heb ik de stap gezet om Guided Tripping in te schrijven bij de KvK. Inmiddels manage ik een team van acht mensen, waarvan er twee in Amerika zitten. Omdat het daar niet legaal is om truffels te nemen, biedt Guided Tripping in Amerika alleen hulp bij het voorbereiden op een trip.

Jordy huilt en schaterlacht.

**Wat kost een begeleide trip?

**800 euro. Dat is een beetje het middensegment in deze branche. Voor die 800 euro krijg je de begeleide trip, een intake en een nagesprek. Als mensen behoefte hebben aan extra coaching, dan is dat ook mogelijk. Iedere dag wordt er wel een trip begeleid.

Op welke omzet kom je dan uit?

Voordat corona uitbrak, zaten we op een omzet van zo’n 20.000 á 25.000 euro per maand. Maar omdat tachtig procent van mijn klanten uit het buitenland komen, heb ik een behoorlijke terugslag gehad. Inmiddels is het nog maar zo’n 15.000 euro. Heel erg is dat niet, want ik kan er nog steeds prima van leven en ik verwacht dat we wel weer gaan opkrabbelen.

**Waarom komen er zoveel mensen uit het buitenland naar jou om te trippen?

**Omdat het bij mij begeleid en in een gecontroleerde setting kan. Daarnaast kun je truffels hier gewoon in de smartshop kopen. Mensen zijn blij als ze niet in een steegje bij een dealer drugs hoeven te kopen, om vervolgens maar te hopen dat het goed spul is.

**

Wat voor soort onkosten heb je?

**Ik huur deze ruimte, dan heb ik nog wat kosten aan website-onderhoud, administratie, reiskosten en thee en snacks voor tijdens de trips. Maar dit zijn allemaal geen enorme kostenposten. De grootste kostenpost die ik heb zijn natuurlijk de andere guides. Die krijgen 85 procent van iedere trip die ze begeleiden. Ik zit er overigens wel aan te denken om hier 80 procent van te maken.

**Hoe ziet een dagje trippen eruit?

**We beginnen om tien uur ‘s ochtends met een kopje thee, dan volgt er een openingsritueel waarbij we stil staan bij de intentie van de trip en daarna schotel ik mijn tripper de eerste vijftien gram truffels voor. Na maximaal een half uur kickt dat in. Na een uur is het mogelijk om bij te nemen. Er wordt maximaal dertig gram genomen tijdens een sessie. Aan het einde van de dag staan we stil bij de dingen die er geleerd zijn. Tussen vijf uur ‘s middags en zes uur ‘s avonds zijn mensen over het algemeen weer klaar om de wereld in te gaan.

Volgens Miriam realiseerde Jordy zich door de trip dat hij geen boos mens is.

En dan hebben ze persoonlijke groei doorgemaakt?

Als het goed is wel. Het is natuurlijk niet zo is dat trippen altijd voor verbetering zorgt. We proberen daarom van te voren een inschatting te maken in hoeverre een cliënt baat kan hebben bij een sessie. We zijn kritisch over wie we helpen. Mensen met diagnoses als schizofrenie of persoonlijkheidsstoornissen, daar beginnen we liever niet aan. We zijn tenslotte coaches, geen psychologen. Omdat we inmiddels ruim vijf jaar bezig zijn, kunnen we aardig aanvoelen wie er geschikt is voor een trip en wie niet. Jordy heeft het in ieder geval een stukje verder gebracht. Hij droeg veel boosheid met zich mee, maar heeft zich door de trip gerealiseerd dat hij in zijn kern geen boos mens is. Dit heeft hem rust gebracht.

Bedankt Miriam!