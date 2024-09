Dit is de pingpong-versie van Singstar waar je altijd al naar zocht

Hebben je buren je allang een Singstar-verbod opgelegd? En heb je altijd al een balsport willen leren? In dat geval zit bij Ping Pong FM goed. “Kies een lied en zorg dat de muziek het juiste tempo blijft aanhouden door de bal voortdurend over te spelen. Als je te langzaam overspeelt of de bal verliest, dan zal je dat aan de muziek horen,” legt kunstenaar Mark Wheeler uit. Hij is een van de makers van het spel.

De blauw met groene tafeltennistafel heeft al een strak en modern uiterlijk, maar de ware magie zit hem in de sensoren en elektronica van de batjes. Missy Elliot en Drake dwingen je om goed door te blijven spelen, want anders wordt hun muziek haast onverdraagzaam om naar te luisteren. Als je misslaat klinkt er een abrupte scratch: het hoorbare bewijs van jouw mislukking dat nog ondraaglijker is dan de “k’chink” van Guitar Hero. Maar in tegenstelling tot Guitar Hero en Singstar, leert Ping Pong FM je wel hoe je moet tafeltennissen.

Ping Pong FM is gemaakt door Mark Wheeler, Christopher Arzt, Alaa Mendili, Camille Durand, Kevin Bleich, Demetre Arges, Paul Williamson, Graham Bullis, Catherine Schultz, Brandon Hilliard, Les Hilliard en Tyler Coray. Met dank aan Object.