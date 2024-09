Weet je wat een ‘dinosaur bend’ is? Wij hadden ook geen idee hoor. Totdat we met gitarist Ace Frehley van KISS afspraken in de Electric Lady Studios. In een paar minuten werd duidelijk hoe deze man er mede voor heeft gezorgd dat KISS een van de meest herkenbare rockbands van de afgelopen 50 jaar werd. En het leukste is misschien nog wel dat Matt Sweeney als tiener idolaat van hem was, en nu een mopje met hem mag spelen. Het leven is mooi.