Gunna is klaar om de beste rapper ter wereld te zijn

Met elke nieuwe release bewijst Gunna dat hij niet zomaar de eerste de beste rapper is. Dat hij ook kan zingen, bewees hij op de mixtape Drip Harder, samen met Lil Baby. Een maand later – op Space Cadet van Metro Boomin – was zijn flow weer totaal anders. “Ik ben al met dit album bezig sinds Drip Season 3 af is,” zegt hij. Misschien is het album daarom twee keer zo lang als zijn voorganger. “Ik had meer muziek op [de originele Drip and Drown] moeten zetten. Als je nog niet herkend wordt, moet je gewoon muziek blijven uitbrengen,” zegt hij. “Niet achterover leunen en wachten, gewoon shit blijven droppen.”

Op de meeste tracks is Gunna in z’n eentje te horen, maar een paar van zijn vrienden duiken op voor features: Lil Baby op Derek Fisher, Young Thug op 3 Headed Snake en Playboi Carti op Same Yung Nigga. Maar het mooiste is de interactie tussen Gunna en de producers, Wheezy en Turbo. Neem bijvoorbeeld de gitaar op Sold Out Dates, geproduceerd door Turbo, die als een rode draad door het album loopt. Ik sprak Gunna vlakbij de plek waar hij opgroeide, een paar dagen voordat Travis Scott optrad bij de Super Bowl.

Noisey: Je hebt een fantastisch jaar sinds Drip Season 3 vorig jaar uitkwam. Wat is de belangrijkste les die je sindsdien geleerd hebt?

Gunna: Ik heb nog steeds dezelfde honger. Het voelt alsof 2018 het begin was van een nieuw leven.

Je zei dat toen Sold Out Dates uitlekte, het ervoor zorgde dat je je eigen potentie begon in te zien. Hoe kwam dat?

Toen dat nummer lekte ben ik er opnieuw naar gaan luisteren. Omdat het zoveel succes had online besloot ik ‘m maar gewoon uit te brengen. De mensen die mijn muziek op de voet volgden was dat nummer niet opgevallen, maar de mensen die op internet zochten wel. Ze waren er snel bij, de hackers.

Hoe zou je het fundamentele verschil tussen de Drip Season-releases en Drip or Drown beschrijven?

Drip Season was mijn eigen toevoeging aan de stijl die nu populair is. Ik wil duidelijk maken dat dit is wat ik het hele jaar door doe. Dus ik til alles naar een hoger niveau met deze plaat. Ik wil ook meer doen met beeld: ik wil dat mensen mijn muziek kunnen zien, niet alleen horen. Ik wil dat het publiek kan zien wat ik zie als ik muziek maak.

Je hebt ooit gezegd dat je geluid niet verandert, je verbetert het alleen. Hoe weet je wanneer het tijd is om een niveau hoger te gaan?

Ik heb het gevoel dat ik veel gegroeid ben vanwege Turbo. Dat heeft te maken met de manier waarop we samenwerken. Hij kan heel goed beats maken die bij mijn flow en mijn geluid passen. Hij is geen engineer, maar hij weet wel hoe je een album moet opnemen.

Toen we voor het eerst samen gingen werken, zat er geen geld in. Ik kon me geen engineer veroorloven. Dat moest hij maar accepteren. Dat heeft er wel voor gezorgd dat hij nu goed weet hoe ik op zijn beats kom. En samen hebben we zo ongeveer bedacht hoe ik rap. Dat is ook hoe ik verbeter, denk ik: dankzij die band. Hij probeert me verder te helpen, en ik doe m’n best om beter op zijn beats te rappen. Als je allebei je best doet dan zie je het groeien.

Iedereen wil nu een feature van Gunna. Hoe gaat het als je moet samenwerken met iemand waar je geen goede band mee hebt?

Je moet de GOAT zijn. Je moet je kunnen aanpassen. Artiesten die het snappen, weten dat ze mij op de hoek moeten hebben. Ze sturen me een track en zeggen: “Jij moet erop.” Ze weten dat ze bij mij moeten zijn. Zo ben ik ook op YOSEMITE gekomen.

Je noemt jezelf net de GOAT. Future noemde je ook de GOAT. Dan moet het wel waar zijn, toch?

Je weet dat het zo is als Future het zegt.

Wat dacht je toen je hoorde dat Future zei dat jij en Lil Baby de GOAT van trap zijn?

Dat voelde goed, vooral omdat het van de echte GOAT kwam. Shoutout! En nu wil ik er niks meer over horen.

Hoe was het om op The Wizrd te staan ? Hoe verliep het opnameproces?

Makkelijk. Hij belde me op toen ik samen met Young Thug in zijn studio in Atlanta was, en hij in LA. Bro, we hebben zoveel nummers samen gemaakt, ons drieën. Dat zou zo een album kunnen zijn.

Wordt het dat ook?

Sowieso. Future belde me en zei dat hij met The Wizrd bezig was en wat op wilde sturen. Het was eigenlijk gewoon een normale dag. Dat soort shit overkomt me de hele tijd. Altijd. We sturen de hele tijd muziek heen en weer, vooral Thug. Hij zegt de hele tijd: “Deze moeten we naar Future sturen.”

Je tweette laatst dat het je niet kan schelen wie de term ‘drip’ heeft bedacht, en dat je je meer bezig houdt met hits maken.

Ik blijf altijd drippen, maar ik blijf me er niet of focussen. Niet al mijn albums gaan zo heten. Ik ben drip. Dat is mijn handelsmerk. Ik heb wel meer in mijn mars, niet alles gaat over drip.

Even terug naar Drip Season 2. In welke fase zit je nu?

Ik ben de underdog.

Je kan niet tegelijkertijd de GOAT zijn en de underdog.

Hoezo niet? Hoe moet je opvallen als underdog? Door de GOAT te zijn. Ik sta aan de top met een boel anderen, maar ik voel het nog niet. Het voelt alsof ik net begonnen ben. Maar er zijn een hoop mensen die denken dat ik het al gemaakt heb.

Oké, wat denk je dan dat je moet doen om als de beste te voelen?

Ik denk dat dit volgende project het misschien wel zal doen.

Een hoop mensen noemen je een motivator – de boodschap in je muziek is positief, en je hebt ook Lil Baby gemotiveerd om verder te gaan met rappen. Als jij de motivator bent, wie motiveert jou dan?

Ik motiveer mezelf. Met alles wat ik doe, alle fans die ik heb en het nalatenschap dat ik bouw. Dat motiveert me. Het zit in mezelf.

