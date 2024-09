Seks, drugs en ijsjes: foto’s van Rimini uit de oude doos

Headerfoto: Voormalige tv-persoonlijkheid Paolo Brosio door Pasquale Bove

Van de jaren tachtig tot de vroege jaren nul was het vakantieoord Rimini de meest decadent Italiaanse plek ter wereld. Er was nog geen bankencrisis of euro. Silvio Berlusconi en zijn schaarsgeklede tv-assistentes hadden vrij baan op zijn commerciële tv-kanalen. De legendarische nachtclub Cocoricò zat elke avond stampvol.

In 1983 opende de eerste vestiging van de eerste Italiaanse fastfoodketen – Italy&Italy – in de stad; een symbool van de culturele veranderingen die het land in relatief korte tijd had doorgemaakt. Het succes van de keten bleef niet onopgemerkt — McDonald’s kocht de keten een paar jaar later op, en veranderde elke vestiging in hun eigen burgertenten.

De in Rimini woonachtige fotojournalist Pasquale Bove legde jarenlang de gekte van de zomers in de badplaats vast. Fotograaf Luca Santese spitte door zijn archief van meer dan 200 duizend foto’s en maakte een selectie voor het boek Italy&Italy, dat vorig jaar verscheen. Het is een verzameling van euforische foto’s van dorpsfeesten, losbandige tv-sterren en (deels) naakte mensen die het maximale uit de zomer probeerden te halen. Bekijk hieronder een aantal foto’s uit het boek:

Het 150ste jubileum van de opening van het eerste resort in Rimini

Een vrouw poseert voor een politiebusje

Gasten bij Italy&Italy, het eerste fastfoodrestaurant in Italië

De opbrengst van een politie-inval

Een ‘beste billen’-wedstrijd in een club

Voetbalfans

Actrice Maria Grazia Cucinotta eet een ijsje

De begrafenis van Federico Fellini in 1993

Een clubber in Rimini

Een dorpsfeest