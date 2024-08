Wetenschappers hebben de eerste omnivore haai ontdekt

Haaien zijn zulke gevreesde roofdieren dat er een heel filmgenre bestaat over de belachelijke manieren waarop ze nietsvermoedende mensen aan stukken scheuren. Maar die reputatie is natuurlijk helemaal terecht – haaien staan met hun verbluffende jachtinstinct bovenaan de voedselketen. Alleen laat nieuw onderzoek zien dat er minstens één soort bestaat die ook weleens een dagje voor een salade kiest.

Volgens een onderzoek dat woensdag in Proceedings van de Royal Society B is gepubliceerd, eet de kaphamerhaai bij zijn maaltijden vol sashimi ook bergen zeegras. Hierdoor is deze familie van de hamerhaai als eerste haaiensoort officieel als omnivoor geclassificeerd.

Onderzoekers zagen al meer dan tien jaar geleden hoe kaphamerhaaien van zeegras smikkelden. Maar het was niet duidelijk of de dieren ook daadwerkelijk voedingsstoffen uit planten haalden of dat het een bijeffect van hun jachtstrategie was: de haaien slurpen namelijk grote happen grassige zeebodem op om krabben, garnalen, weekdieren en andere beesten te vangen.

Om een licht te werpen op deze vraag, plantte een team wetenschappers onder leiding van Samantha Leigh, een zeebioloog aan de Universiteit van Californië in Irvine, een zeegrastuin bij de universiteit van Miami. Om te achterhalen wat de haaien precies aten, werd de traceerbare isotoop koolstof-13 aan het zeegras toegevoegd.

De onderzoekers vingen vijf wilde kaphamerhaaien in de Florida Keys en deze werden gedurende drie weken op een streng dieet van 90% zeegras met de isotoop en 10% inktvis geplaatst. Vervolgens keken ze naar het koolstof-13-gehalte in de uitwerpselen, bloed en spijsverteringssystemen van de haaien. En daar bleek de isotoop ook in te zetten en ook werden er plantaardige enzymen in de ingewanden van de dieren gevonden.

“Deze resultaten laten zien dat een kusthaai zeegras verteert met op z’n minst een matige efficiëntie en dat heeft ecologische implicaties heeft als gevolg van de stabiliserende rol van omnivorie en nutriëntentransport binnen fragiele zeegrasecosystemen,” concludeerde het team. Leigh en haar co-auteurs schatten dat het dieet van de kaphamerhaai voor 60% uit zeegras bestaat.

Meer onderzoek is nodig om te begrijpen hoe de kaphamerhaai is geëvolueerd om planten te verteren, of dat er ook andere haaien met deze omnivore neigingen zijn.

Deze ontdekking maakt het voor de kaphamerhaai helaas onwaarschijnlijk dat ie ooit nog een hoofdrol krijgt in een Sharknado-film, maar het laat wel zien hoe divers de haaienfamilie is.