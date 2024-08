Warschau zat vol haat op de Poolse Onafhankelijkheidsdag

In de afgelopen jaren zijn de vieringen van de Poolse Onafhankelijkheidsdag op 11 november steeds meer een extreemrechtse vertoning geworden. De laatste editie vormde daar geen uitzondering op, aangezien de grootste evenementen wederom door extreemrechtse en nationalistische groeperingen werden georganiseerd. De partij Recht en Rechtvaardigheid won laatst opnieuw de landelijke verkiezingen, met een campagne die vooral gebaseerd was op het “beschermen” van de Poolse waarden door lhbt’ers aan te vallen. Nationalistische partijen als Alle Poolse Jeugd, het Nationaal-Radicale Kamp en de Nationale Beweging organiseerden het evenement van dit jaar met de leus “Zorg voor de hele natie”. Dit jaar leken er meer meer families, kinderen en ouderen aanwezig te zijn dan normaal.

De bijeenkomst in het centrum van Warschau begon met een gebed, waarna de organisatoren een toespraak hielden. Op het podium kreeg Robert Bąkiewicz het woord. Hij is het hoofd van de associatie die de onafhankelijkheidsmars organiseert en het voormalige districtshoofd van het extreemrechtse Nationaal-Radicale Kamp. “Er is geen Polen zonder katholicisme,” zei hij, en: “De joden willen ons land plunderen.” In de buurt werden handtekeningen verzameld tegen wet 447, waarmee joodse mensen gecompenseerd worden van wie tijdens de Holocaust joods bezit in beslag werd genomen.

De hatelijke leuzen van de aanwezigen richtten zich op meerdere vermeende vijanden, zoals communisten, linkse mensen, moslims en de lhbt-gemeenschap. Op spandoeken waren slogans te lezen als “Puur bloed, heldere geest” en “Europa zal wit zijn, of onbewoond.” Op een gegeven moment kwamen er ook tegendemonstranten van de antifascistische beweging Burgers van Polen. Ze wilden de mars tegenwerken en hielden een spandoek omhoog met de tekst “constitutie”. Ze werden verwijderd door de politie.

De door de organisatie uitgenodigde Amerikaanse psycholoog Paul Cameron zei even later tegen het publiek: “Dappere Polen hebben Europa van de islam gered, en nu zullen ze Europa van de dodelijke lhbt-invasie redden.” Cameron werd in de jaren tachtig uit de American Psychological Association verbannen en heeft artikelen geschreven waarin hij beweert dat er een verband bestaat tussen homoseksualiteit, kindermisbruik en een verminderde levensverwachting. Ook hielden demonstranten borden omhoog met anti-abortusboodschappen erop, zoals gruwelijke afbeeldingen van dode en bloederige foetussen.

Tegelijkertijd hielden linkse organisaties een antifascistische demonstratie in een ander deel van de stad, waar volgens hen 10.000 mensen bij aanwezig waren. In een persbericht van het stadhuis van Warschau staat dat er 47.000 mensen meeliepen in de nationalistische mars – een aantal dat enorm verschilt met dat van de organisatoren, die beweerden dat er 150.000 mensen aanwezig waren. Dit jaar deden er geen overheidsvertegenwoordigers mee aan het nationalistische evenement. Zij voelden de noodzaak misschien niet zo, aangezien ze laatst zijn herkozen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE Polen.