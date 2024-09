Hackers dreigen miljoenen iPhones te wissen als Apple geen losgeld betaalt

Eén of meerdere hackers proberen Apple af te persen. Ze beweren dat ze toegang hebben tot een groot gedeelte van de iCloud-accounts en andere e-mailaccounts van Apple.

De hackers, die zichzelf de ‘Turkish Crime Family’ noemen, eisen €70.000 aan Bitcoins of Ethereum, een andere opkomende digitale valuta, of €93.000 aan iTunes-giftcards in ruil voor het wissen van de informatie die zij hebben van de accounts.

“Ik wil gewoon mijn geld en ik denk dat veel Apple-klanten wel geïnteresseerd zijn om hier meer van te weten,” vertelt een van de hackers aan Motherboard.

