Hackers dreigen miljoenen iPhones te wissen als Apple geen losgeld betaalt

Eén of meerdere hackers proberen Apple af te persen. Ze beweren dat ze toegang hebben tot een groot gedeelte van de iCloud-accounts en andere e-mailaccounts van Apple.

De hackers, die zichzelf de ‘Turkish Crime Family’ noemen, eisen €70.000 aan Bitcoins of Ethereum, een andere opkomende digitale valuta, of €93.000 aan iTunes-giftcards in ruil voor het wissen van de informatie die zij hebben van de accounts.

“Ik wil gewoon mijn geld en ik denk dat veel Apple-klanten wel geïnteresseerd zijn om hier meer van te weten,” vertelt een van de hackers aan Motherboard.

De hackers lieten screenshots van e-mails zien tussen de groep hackers en leden van het beveiligingsteam van Apple. Een hacker heeft Motherboard ook toegang gegeven tot een e-mailaccount dat gebruikt werd om met Apple te communiceren.

“Ben je bereid om een gedeelte van de gegevens te delen?” vroeg een onbekend lid van het beveiligingsteam van Apple een week geleden in een van de e-mails. (De e-mails waren afkomstig van een @apple.com-adres.)

De hackers hebben ook een youtubevideo online gezet waarin ze inloggen op een aantal gestolen accounts. De hacker lijkt toegang te krijgen tot het iCloud-account van een oudere vrouw, waar ook foto’s opgeslagen zijn. Ook kan hij op afstand de inhoud van het apparaat wissen.

“We hebben u eerst vriendelijk verzocht om de video die u op YouTube heeft gezet te verwijderen omdat het om ongewenste aandacht vraagt. Daarnaast willen we u erop wijzen dat we cybercriminelen niet belonen wanneer zij de wet overtreden,” staat in een bericht van een van de beveiligers van Apple. (Motherboard heeft alleen een screenshot van deze e-mail gezien en niet het origineel.) Daarna meldt de vermeende medewerker van Apple dat ze de opgeslagen communicatie doorspelen aan de autoriteiten.

Nu dreigen de hackers op 7 april een aantal iCloud-accounts te resetten en de inhoud van een aantal Apple-apparaten te wissen als Apple niet betaalt.

In een van de e-mails zeggen hackers toegang te hebben tot meer dan 300 miljoen e-mailaccounts van Apple, inclusief @icloud-domeinen en @me-domeinen. De hackers lijken echter niet erg consistent te zijn in hun verhaal: een van de hackers beweert dat ze toegang hebben tot 559 miljoen accounts in totaal. De hackers hebben Motherboard geen bewijs gegeven informatie te hebben tot andere accounts, naast het account dat in de video te zien was.

Uit andere e-mails op het account blijkt dat de hackers meerdere media hebben benaderd. Dit kan een poging zijn om de druk op Apple op te voeren. Hackers geven soms informatie aan journalisten om zo de afpersing kracht bij te zetten.

Apple heeft niet gereageerd op onze meerdere verzoeken om een reactie.