Hackers hacken een hackforum voor hackers

Een van de meest vernederende dingen voor een hackforum is om vrijwel direct gehackt te worden.

Aan het einde van 2015 werd de malware marktplaats Darknode offline gehaald door de FBI. Vorige maand lanceerde een kleine groep hackers een nieuwe versie, maar die werd vrijwel meteen aangevallen door hackers die er met de gebruikersdata vandoor gingen.

“Het is echt een dom ding dit,” schrijft een Darknode medewerker die de handle Bullets gebruikt aan Motherboard

Hackers kregen het voor elkaar om de database van Darknode gebruikers te stelen, waaronder wachtwoorden en gebruikersnamen. Leakbase gaf Motherboard een kopie van de data, en ik trof ook mijn eigen gegevens aan. Ik had een account aangemaakt toen het werd gelanceerd.

E-mailadressen, en IP adressen zijn ook onderdeel van de databuit. Dat is behoorlijk zorgelijk voor de mensen die met illegale dingen bezig waren.

“Ze slaan gebruikers IP’s op – echt helemaal kut,” schrijf een van de hackers met de naam FuckInterpol, die achter de hack zit, aan Motherboard

“Lieve neppe Darknode wannabes, jullie forum is geowned, en jullie admins hebben een vreselijke opsec,” schrijft een anonieme gebruiker op het forum. De hackers hebben alle andere threads op de site gewist.

Bullets, de medewerker, claimt dat de hackers binnen konden komen omdat hij een oud wachtwoord van een eerder gehackte site opnieuw heeft gebruikt.

“De enige reden dat ik me heb aangemeld is omdat ik even wilde zien wat de fok er aan de hand is. Ik heb een nogal generiek wachtwoord gebruikt die ik altijd gebruik als ik niet nadenk. Ik had nooit gedacht dat ik op de site zou blijven,” zegt Bullets.

Hmm Bullets, misschien toch maar een reglementenboekje gaan bijhouden, net zoals die guy van Zombieland. Ja toch?