Hackers stelen duizenden persoonsgegevens van het Russische Consulaat in NL

Een hacker beweert dat hij of zij duizenden paspoortnummers en andere persoonlijke informatie heeft gestolen van de Nederlandse site van het Russische consulaat.

De hacker noemt zichzelf Kapustkiy en is van plan om duizend van de 30.000 gegevens te publiceren. Zijn doelwit was ambru.nl, de “officiёle website van de Consulaire Afdeling van de Russische Ambassade!”

“Ik hackte ze om ze een datalek te laten begrijpen,” vertelt Kapustkiy in een Twitter DM. “Ik ga morgen [vandaag, red.] een deel ervan online zetten.”

Kapustkiy verschafte Motherboard met een bestand met daarin meer data van meer dan 6000 personen, waar een e-mailaders, telefoonnummer, paspoortnummer en IP-adres bijzat.

Motherboard nam contact op met een willekeurige selectie personen uit de data. Drie individuen bevestigden dat ze de site hadden gebruikt. Twee daarvan bevestigden ook hun paspoort- en telefoonnummers, hoewel beide paspoorten over datum waren. De derde bevestigde het telefoonnummer, maar was er niet zeker van of het paspoort van hem was.

Ambru.nl verschaft informatie voor personen die een visum willen en voor Russische inwoners van Nederland. Het departement reageerde niet op meerdere verzoeken om reactie.

Kapustkiy beweert ook dat hij de hack uitvoerde in naam van een hackgroep die zichzelf New World Hackers noemt. Vorige week claimde ZDNet dat twee leden van de groep studenten zijn; Kapustkiy vertelde Motherboard dat hij zelf 17 jaar oud is.