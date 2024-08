‘Hagelswag’ moet de rest van de wereld aan de bammetjes hagelslag helpen

Nederlandse kinderen zijn de allergelukkigste kinderen op aarde. Dat komt doordat ze relatief stressvrij naar school gaan, door een opvoeding die soms richting verwaarlozing neigt – kinderen van zeven jaar fietsen al in hun uppie naar school, worden ze lekker zelfstandig van – en natuurlijk door hagelslag.

Er is geen enkel land ter wereld waar mensen zoveel met elkaar ontbijten als in Nederland. Voor mij was een ontbijtje niet compleet zonder een bammetje met hagelslag. ’s Ochtends vroeg met de hele familie aan tafel broodjes smeren hoort bij onze cultuur. En als je als kind ook nog eens chocolade op je boterham mag strooien, valt er weinig te klagen.

Videos by VICE

Robbert Vos en Lennart de Jong zijn ook dol op boterhammen met chocoladehagel. Zo dol dat ze die traditie willen delen met de rest van de wereld. Dat idee ontstond na een lunch op het kantoor waar ze beiden werkten. Vos en De Jong vroegen zich af waar hagelslag eigenlijk vandaan kwam en zochten dat uit.

“Gerbrandt Slag heeft niet echt bestaan, het is een door ons bedachte legende. Maar er zijn wel delen van het verhaal waar. Tenminste, wij geloven dat het echt gebeurd is.”

Ze vonden het verhaal van Gerbrandt Slag. Een man met het nobele doel chocola voor de hele wereld toegankelijk te maken. Dus vertrok hij in 1656 met een schip vol hagelslag naar Noord-Amerika. Helaas zonk zijn schip samen met alle chocola naar de bodem van de oceaan. Vos en De Jong willen de queeste van Gerbrandt Slag afmaken door met hun ‘Hagelswag‘ de wereld te voorzien van bammetjes met chocoladehagel.

Na een kleine Google search naar de naam Gerbrandt Slag zijn de enige resultaten die ik kan vinden die van Hagelswag zelf en van artikelen die over Hagelswag geschreven zijn. Bedrog! Vos geeft toe dat ze de naam zelf bedacht hebben. “Gerbrandt Slag heeft niet echt bestaan, het is een door ons bedachte legende. Maar er zijn wel delen van het verhaal waar. Tenminste, wij geloven dat het echt gebeurd is.”

Gerbrandt Slag is een manier van Hagelswag om vorm te geven aan de veel te dure hippe chocoladebrokjes. Het broodbeleg zit in glazen flessen, die je kan bijvullen met kartonnen navulverpakkingen. Op de fles prijkt het hoofd van de verzonnen Gerbrandt: een man met een strakke scheiding, ruige baard en een monocle. Krullende letters die op de fles het woord Hagelswag spellen maken het hipsterfestijn af.

“Het zorgt voor een beetje vrolijkheid op tafel en dat willen we met de rest van de wereld delen.”

Vos en De Jong willen er met Hagelswag voor zorgen dat Hagelslag in hetzelfde rijtje komt te staan als kaas, tulpen, klompen en wiet. Daarom is hun volgende doel een winkel openen in New York. “Heel Nederland eet het spul. Mensen nemen het zelfs mee op vakantie! Dat bewijst maar dat het een enorm onderdeel van de Nederlandse cultuur is,” zegt Vos. “Het zorgt voor een beetje vrolijkheid op tafel en dat willen we met de rest van de wereld delen.” Aan het feit dat de Nederlandse bammetjescultuur in andere landen ver te zoeken is schijnen de mannen niet te hebben gedacht.

Vos legt uit wat de chocolade van Hagelswag nou eigenlijk bijzonder maakt. “De kwaliteit van de chocola is een stuk hoger dan die van normale hagelslag. Het bestaat uit 57% cacao, is licht gezoet met vanille en is vegan. Daarnaast zijn er smaken zoals banaan-kokos, rood fruit-noten en appel-karamel.” De chocoladehagel ziet er overigens niet uit als de hagelslag die we in Nederland gewend zijn, maar meer als van die kleine kiezeltjes die je onderin een vissenkom vindt.

“Je kunt ons product niet met hagelslag vergelijken,” zegt Vos. “We verkopen chocolade voor op brood. De kwaliteit die wij leveren en de manier waarop we dat doen zijn anders dan bij de reguliere hagelslag die je in de supermarkt vindt.”

De goedkoopste versie chocolade voor op brood van Hagelswag is ruim vijf keer zo duur als gewone hagelslag.

Chocoladestukjes voor op brood, die Hagelswag heten, maar niet met hagelslag vergeleken mogen worden. Dat is bijzonder, we hebben het hier namelijk niet bepaald over appels met peren vergelijken, maar over chocoladestukjes met chocoladestukjes. Laten we die vergelijking dus lekker toch even maken.

Een doosje Fairtrade-hagelslag met 400 gram hagel kost ongeveer 2 euro. Dat betekent dat de goedkoopste versie chocolade voor op brood van Hagelswag ruim vijf keer zo duur is (de duurste variant is zelfs elf keer duurder). Daar zou je dan chocolade van betere kwaliteit voor terugkrijgen. Maar als ik een reep Tony’s Chocolonely over mijn boterham heen rasp – wat door dezelfde chocolatier geleverd wordt – ben ik aan het eind van de rit nog steeds goedkoper uit (15 euro per kilo versus 24 euro per kilo).

“Mensen gaan ook steeds vaker naar de slager voor hun vlees, of naar de bakker voor hun brood. Ik denk dat deze hagelslag perfect binnen die trend past.”

De prijzen van de chocoladehagel zijn niet misselijk. Voor een glazen fles met 250 gram Hagelswag moet je 14 euro neertellen. Zo’n fles kan je in de winkel weer laten vullen voor 6 piek (tenzij je een speciaal smaakje wil, dan kost het een euro meer), maar dan moet je wel helemaal naar het centrum van Amsterdam afreizen. Mocht je geen zin hebben om je door een zee van toeristen te waden om een beetje chocoladehagel in een glazen flesje te tappen, dan kan je een navulverpakking bestellen. Die krengen kosten 18 euro en daar kan je dan drie keer je flesje mee vullen. Wel handig dat ze door je brievenbus passen. Een kartonnen verpakking met 250 gram is “redelijker” geprijsd, die kost 6 euro.

Vos en De Jong zijn er van overtuigd dat mensen het niet erg vinden wat meer te betalen voor kwaliteit. “Mensen gaan ook steeds vaker naar de slager voor hun vlees, of naar de bakker voor hun brood. Ik denk dat deze hagelslag perfect binnen die trend past,” zegt Vos. De grootste hagelslagconsumenten van Nederland zullen echter kinderen zijn. En iets zegt me dat kinderen zich drukker maken om hoeveel felgekleurde funnies ze op hun boterhammetje hebben dan om het percentage cacao dat in de hagel zit.

Veel Amsterdammers ergeren zich dood aan de hoeveelheid Nutella-zaken, kaasboeren en andere toeristenwinkels in de stad. Het centrum klapt er bijna van uit elkaar. De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad zegt tegen De Telegraaf dat ze dit soort winkels er liever niet bij hebben. Maar Vos en De Jong zijn er van overtuigd dat ze niet in hetzelfde rijtje passen. “De helft van onze klanten is Nederlander, de andere helft toerist. Dat komt doordat we niet alleen zoete troep verkopen,” zegt Vos. “En als we ooit net als zo’n Nutella-winkel worden, zeg het me dan, dan gooi ik de winkel meteen dicht.”