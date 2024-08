Hagenezen kochten voor een prikkie een portret van Robin de Puy

Iets doen voor een medemens, dat is altijd een goed idee. Robin de Puy doet dat door mee te doen aan de nieuwe editie van Studio Aleppo, een initiatief van Paradox en de Syrische fotograaf Issa Touma. Bij Studio Aleppo worden bekende fotografen gevraagd om portretten te maken van Nederlandse stadsbewoners. Die mensen betalen een zacht prijsje voor een portret van een topfotograaf (eerder deed Koos Breukel al mee), maar ze doen ook een goede daad: ze betalen meteen voor een portret voor een vluchteling. Alle portretten worden tentoongesteld op locatie en in een online galerij. Zo bouwt Studio Aleppo aan een groeiende gemeenschap van nieuwe Europeanen. Robin de Puy heeft afgelopen weekend de portretten geschoten en die worden tot en met 22 oktober in Humanity House in Den Haag tentoongesteld. We spraken haar over het project.

Creators: Hé Robin, waarom doe je mee met Studio Aleppo?

Robin de Puy: Er is te veel negatief gelul over vluchtelingen, er is te veel geschreeuw van mensen die geen idee hebben. Dus is het goed als er af en toe tegengas wordt gegeven. Portretten maken is mijn manier om mensen een kans te geven eens rustig te kijken, zonder het geschreeuw van de buitenwereld. Wat en wie zien we eigenlijk?

Videos by VICE

Sufiyan, door Robin de Puy voor Studio Aleppo

Waarom?

Als ik een portret maak, ontstaat er ook een ontmoetingsplek, een ruimte waarin verhalen gedeeld worden of waarin nieuwe verhalen kunnen ontstaan. Studio Aleppo biedt zo’n ruimte ook fysiek: we schieten de portretten ter plaatse in Den Haag en mensen kunnen die portretten dan ook daar bekijken. Ik hoop dat het publiek de tijd en rust krijgt om eens goed naar een ander mens te kijken, zodat er meer te zien is dan alleen verontrustende berichten over vluchtelingen. Misschien herkennen mensen dan wel iets van zichzelf in de ander. Confronteren met kietelen in plaats van met schreeuwen, dat vind ik wel een mooi principe.

Hoe vind je dat Nederland omgaat met vluchtelingen?

Het is te kort door de bocht om te zeggen dat er alleen negatieve berichtgeving is. Er zijn ook mooie initiatieven. Maar feit is wel dat zo’n afgrijselijk bericht als wat toen op PowNed verscheen, over die Syrische jongen die verdronk in dat zwembad en waar dan lacherig over werd gedaan, dat dat ook een realiteit is. Zoiets is een haardje van narigheid, waar mensen dan op inhaken, en dan wordt het echt een drama. Ik denk dat voor sommige mensen die weinig idee hebben – die alleen op bepaalde facebookberichten of tv-programma’s afgaan – het beeld over vluchtelingen negatief wordt gekleurd. En dat hoop ik dus met mijn inbreng bij Studio Aleppo een beetje recht te zetten. ‘Kijk’, wil ik zeggen. ‘Het is een mens zoals jij of ik’.

Dick, door Robin de Puy voor Studio Aleppo

Moeten we in Nederland meer contact met nieuwkomers hebben?

Ik zeg niet dat iedereen zich à la minute moet gaan verdiepen in nieuwkomers. Ik denk dat veel mensen genoeg hebben aan hun eigen sores – dat kun je ze niet kwalijk nemen. Er zou wel wat meer nieuwsgierigheid naar de ander mogen zijn, dat zou een mooie stap zijn.

Iedereen heeft zijn eigen leven, niet iedereen is geschikt om ‘iets te doen met een vluchteling’. Volgens mij is dat maar voor een klein aantal mensen weggelegd, maar ik vind het wel jammer dat er daardoor een vertroebeld beeld ontstaat.

Ik probeer het genuanceerd te zien. Je hoeft niet allemaal naar een asielzoekerscentrum te gaan om te helpen, het is niet voor iedereen weggelegd. Maar die harde, ongenuanceerde taal die mensen voor asielzoekers over hebben, dat zou ik al graag wat zachter maken. Dus ik nodig iedereen uit om gezellig langs te komen bij Studio Aleppo.

Hanin, door Robin de Puy voor Studio Aleppo

Zairah, door Robin de Puy voor Studio Aleppo

Martina, door Robin de Puy voor Studio Aleppo

De portretten van Robin de Puy zijn nog tot en met 30 oktober te zien in Humanity House in Den Haag. Op de website van Studio Aleppo lees je meer.