hajar benjida portretteerde de dansers van de beruchtste stripclub van atlanta

Het is misschien wel de meest genoemde stripclub in rapteksten aller tijden: Magic City in hiphop-epicentrum Atlanta. Fotograaf Hajar Benjida, die bekend werd met haar portretten en backstage polaroids van de grootste hiphopsterren, kende de club dan ook al van verhalen voordat ze in 2018 naar Amerika vertrok voor een stage bij fotograaf Cam Kirk. Tot haar verbazing bleek zijn studio er recht tegenover te zitten.

Magic City is meer dan gewoon een stripclub. De club vervult een sleutelrol in de lokale hiphopscene; het is een ontmoetingsplek waar beginnende producers, rappers, promotors en talentenscouts samenkomen en waar ook bekende rappers als Future en Drake nog vaak hun gezicht laten zien. Als aspirerend artiest wil je dat je muziek er gedraaid wordt. Maar als de danseressen het nummer niet voelen en het publiek hun biljetten in hun portemonnee houdt, dan wordt-ie gecut en nooit meer gespeeld. Gaan ze wel los, dan is de kans groot dat het nummer opgepikt wordt. En ook voor de dansers is Magic City vaak een opstapje voor een verdere carrière in de entertainmentindustrie.

XTC gekleed in blauw als eerbetoon aan Nipsey Hussle net na zijn overlijden, Atlanta, GA 2019

Het was vooral die invloedrijke rol van de dansers die Hajar zo intrigeerde. Het duurde dan ook niet lang voordat ze tijdens haar stagedagen bij Magic City ging lunchen. Zo raakte ze bevriend met ‘huismoeder’ Ms. Elaine, die er al dertig jaar rondloopt en haar voorstelde aan de vrouwen die er werken. Hajar besloot er na haar stageperiode terug te keren, met camera dit keer, en bracht er een aantal weken dagen en nachten door met de dansers, waarbij ze hen in hun persoonlijke omgeving portretteerde: in de club, de kleedkamers, en bij hen thuis. Magic City werd het beginpunt van het lopende project Atlanta Made Us Famous, waarin Hajar dansers uit verschillende stripclubs in Atlanta vastlegt.

“Ik zie deze vrouwen echt als belangrijk onderdeel van de hiphopscene van Atlanta. Door hen te fotograferen wilde ik het andere gezicht van Atlanta laten zien. Niet door de ogen van een man, zoals vaak het geval is in de hiphopscene, maar juist die van een vrouw,” vertelt Hajar aan te telefoon. “Daarnaast worden sekswerkers in het mainstream feminisme nog te vaak in het verdomhoekje gezet. De dansers zijn zich bewust van de vooroordelen over hen in de maatschappij, wat soms voor een afstand zorgt tussen hen en de buitenwereld. Met mijn foto’s wilde ik dat een beetje openbreken en een ander narratief bieden.”

Charlene, Atlanta, GA 2019

Hajar is van plan volgend jaar terug te keren om de serie verder uit te breiden – veel van de dansers spreekt ze nog regelmatig via social media, iMessage en e-mail. “Door het leven van de dansers vast te leggen en hen beter te leren kennen hoop ik steeds meer van hen te kunnen leren en te delen. Over hun visie op strippen, hun seksualiteit, de zeggenschap over hun beelden, maar bijvoorbeeld ook de relatie tussen hun werk en het moederschap,” vertelt Hajar. “Maar bovenal wilde ik de vrouwen in het middelpunt zetten – ze zijn de sterren van de stad.”

Atlanta, GA 2019

Homemaker, Tastemaker, Ass shaker. Stone Mountain, GA 2019

Ebony, Atlanta, GA 2019

Nunu, Atlanta, GA 2018

Credits

Fotografie Hajar Benjida