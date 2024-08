De Haagse student Hajar Benjida fotografeert in Atlanta de grootste hiphopsterren

Atlanta is een mythische plek voor iedereen die het woord hiphop kan uitspreken. Rappers als Young Thug, Gucci Mane en 21 Savage zijn hier de goden die heersen binnen het pantheon van stripclubs, opnamestudio’s en overdekte winkelcentra. Het is waar Metro Boomin, Mike WiLL Made It en de 808 Mafia het met hun producties laten donderen als Zeus. En de geschriften die hier hun oorsprong vinden – neem Purple Reign, Trap Muzik en Flockaveli – worden over eeuwen nog herinnerd en doorgegeven. Je als sterfelijke Nederlander in die fabelachtige wereld bevinden lijkt vrijwel onmogelijk, maar de 23-jarige Hajar Benjida heeft het de afgelopen twee maanden toch gedaan.



De fotografiestudent uit Den Haag loopt momenteel stage bij de legendarische hiphopfotograaf Cam Kirk, die in zijn carrière al samenwerkte met Zaytoven, Lil Yachty, Migos en vrijwel iedereen die ertoe doet. Zijn studio bevindt zich pal tegenover Magic City, misschien wel de beruchtste stripclub van de Verenigde Staten, waarover Future en T.I. het meer dan eens hebben gehad in hun nummers. Hoe Hajar daar terechtkomt? We schreven al eens eerder over hoe ze in Nederland elke backstage weet binnen te sluipen om internationale rappers intiem vast te leggen met haar analoge fotografie. Artiesten begonnen haar daardoor zelfs te herkennen als ze haar later weer tegenkwamen.



“Ik had Cam twee jaar geleden backstage ontmoet bij een show van Metro Boomin,” vertelt ze mij. “Ik zei dat ik zijn werk tof vond, en hij was ook geïnteresseerd in mijn werk. Zo bleven we in contact.” Naast haar eigen instagram-account waarop ze de foto’s die ze zelf maakt deelt, is ze ook de persoon achter @youngthugaspaintings. Hier plaatst ze afbeeldingen van Young Thug naast klassieke schilderijen, om zo de overeenkomsten te tonen tussen de rapper en bijvoorbeeld een werk van Johannes Vermeer. Metro Boomin was een van de eerste volgers en de teller bereikt inmiddels bijna de veertigduizend. “Hij begon er zelf over toen ik hem voor het eerst ontmoette, en zei: ‘You’re the person behind the Young Thug account, right?’”

Hierboven: Hajar in Atlanta

Ook Young Thug zelf is op de hoogte van het account, net als een hoop andere artiesten. “Ik ben ooit door 300 Entertainment gevraagd om iets te doen voor Migos, voor een listening party exclusief voor vrouwen,” vertelt Hajar. “Ik kreeg toen een lijst toegestuurd met bekende vrouwen die waren uitgenodigd, en zij wilden dat ik hetzelfde deed als bij @youngthugaspaintings. Dus zo begon ik erover met Quavo, en hij zei dat hij het had gezien en het helemaal geweldig vond. Hij vroeg of ik ook een account voor hem kon maken.”



Met Young Thug zelf heeft Hajar nog niet gehangen, maar in de maanden dat ze in Atlanta is, heeft ze een groot deel van de rapgame ontmoet. Vorige week was ze nog met Playboi Carti in Means Street Studios, maar met hem raakte ze al bevriend in Nederland. Hajar nam vorig jaar in de backstage van Woo Hah foto’s van Carti, en ze kwamen elkaar nog een keer tegen tijdens zijn show in Amsterdam enkele maanden geleden. De rapper vond haar foto’s zo sick dat hij Hajar meevroeg om de rest van zijn Europese tour vast te leggen, en dat deed ze natuurlijk.



Kort daarna vertrok ze met het vliegtuig naar Atlanta om bij Cam Kirk te stage te lopen. De ontmoetingen met rappers daar zijn anders dan hier in Nederland. “Ze voelen zich thuis en zijn ook veel groter in hun eigen stad,” legt ze uit. “Atlanta is duidelijk een plek waar de artiesten tot rust komen en vooral werken aan hun muziek. Ik heb heel veel mensen gezien en ontmoet hier. Er is niet echt veel te doen, als je naar het winkelcentrum gaat kom je al meteen drie rappers tegen.”



In juli komt ze weer terug naar Nederland om haar studie af te maken, maar voordat dit zo ver is, vroeg ik haar om het verhaal te vertellen achter vijf foto’s die ze onlangs heeft genomen. Dat lees je hieronder.

Op tour met Playboi Carti

“Deze ontmoeting gebeurde heel onverwachts. Ik had niet eens backstage-toegang voor zijn concert in Amsterdam, maar toen ik daar toch terecht was gekomen, was hij superblij om mij en mijn zusje te zien. Hij zei dat hij de foto’s heel tof vond, die ik van hem had genomen de eerste keer dat ik hem had ontmoet. Dat was bij Woo Hah vorig jaar, toen al grapte hij dat ik zijn tourfotograaf moest worden.

Deze foto werd een dag na zijn Amsterdam-concert genomen. Aan het einde van deze dag zei hij opeens: ‘Wanna do the last few shows with me?’ Ik was zo in shock dat ik niet eens antwoord kon geven op zijn vraag. Toen dacht een van zijn bewakers dat ik geen Engels snapte en herhaalde hij het nog een keer. Carti dacht volgens mij dat ik niet wilde of dat ik me oncomfortabel voelde, en toen zei hij opeens dat ik m’n zusje ook kon meenemen, want dan zou ik niet alleen zijn. Dat vond ik wel lief van hem.

Dit was echt een groot moment voor mij als fotograaf. Vooral als vrouwelijke fotograaf in de hiphopwereld, want wij krijgen nooit zulke kansen.”

Via Post Malone een ontmoeting met 21 Savage

“Een van mijn missies in Atlanta was 21 Savage fotograferen, omdat ik weet dat hij het land niet uit mag. Hij is momenteel op tour met Post Malone in Amerika, en de dag voor zijn concert in Atlanta liep ik naar de supermarkt en kwam ik Post Malone tegen bij een restaurant. Ik snap deze timing trouwens nog steeds niet, want ik loop letterlijk nooit in Atlanta, maar ik was te gierig voor een Uber dit keer. Hij herkende me nog van Woo Hah vorig jaar, en zei tegen iemand van zijn team: ‘Take her number. She takes dope photos.’ Eindstand was ik de volgende dag backstage en zo kwam ik dus 21 Savage tegen. Het was in zijn eigen stad, dus heel zijn familie was er ook bij. Dat was wel mooi om te zien.”

Met Migos in Miami

“Dit was bij dag twee van het festival Rolling Loud in Miami. Ik had mezelf al de backstage ingepraat, maar je hebt alsnog voor elke optreden een apart pasje nodig van de artiest zelf. Ik kreeg er toen eentje van de manager van Migos.”

Een ontmoeting met Trippie Redd

“Dit was bij een verjaardagsfeest van een van de oprichters van Quality Control. Ze slepen deze jongen mee door heel Atlanta. Ik vroeg aan hem waarom zijn optreden bij Woo Hah gecanceld was, en hij zei dat het kwam omdat hij in de problemen zat in Amerika.”





Met gunna kletsen over @youngthugaspaintings

“Gunna was naar de studio van Cam Kirk voor een shoot met hem. Ik wou hem gewoon vragen of hij het account @youngthuggapaintings kende, omdat hij getekend is bij het label van Young Thug. Hij geloofde eerst niet dat het mijn account was – hij zei: ‘Swear it’s you?’ Toen liet ik zien dat ik ingelogd was. Hij liep naar een andere kamer en ik zag dat hij iemand probeerde te facetimen. Er stond ‘SLATT’ met een slang-emoji op zijn scherm, dus het was waarschijnlijk Young Thug. Hij pakte mijn telefoon en liet het aan zijn team zien. Toen kwam hij weer terug en zei hij: ‘You know me and Thug talk about this account. I’ve seen this page, that shit crazy. Where the hell you get these pictures from?’ Hij vroeg ook meteen daarna waar ik vandaan kwam.”



