Hajar verzamelt foto’s van Young Thug waarin hij op een bekend schilderij lijkt

Op het instagramaccount @youngthugaspaintings zie je precies wat die naam al een beetje verklapt: plaatjes van Young Thug, maar dan als schilderijen. Eigenlijk zijn het vooral foto’s van de Amerikaanse rapper, gecombineerd met kunstwerken waarin exact dezelfde poses worden aangenomen. En of er nou gewoon veel kunstwerken zijn die wat weg hebben van Young Thug, of hij toevallig heel vaak op de foto is geweest als Rembrandt van Rijn of het Meisje met de parel – de overeenkomsten zijn inderdaad behoorlijk raak.

Het account is bedacht door Hajar Benjida, een 23-jarige fotografiestudent aan de HKU. Het begon als schoolopdracht, maar is inmiddels een beetje uit de hand gelopen: ze heeft meer dan 50.000 volgers, waaronder Young Thug zelf. Nog beter nieuws is dat ze deze serie samen met hem op Scope Miami Beach exposeert, dat op tussen 4 en 9 december plaatsvindt tijdens het internationale kunstfestijn Art Basel Miami.

We vroegen haar hoe ze te werk gaat, op welke werken ze het meest trots is en hoe haar samenwerking met Young Thug tot stand is gekomen.

Creators: Hey Hajar, je gaat samenwerken met Young Thug. Hoe dat zo?

Hajar: Haha, ik heb hem zelf benaderd. Wel op een professionele manier hoor, via iemand van 300 entertainment, zijn label. Daar had ik al contact mee via mijn fotografiewerk. Ik had een story op mijn account gepost, en zei daarin dat ik graag iets wilde doen op Art Basel. Ik zag toen dat Young Thug mijn story had bekeken en twee minuten later volgde hij me. Nou, dat zag ik als een goed teken.

Het plan stuurde ik op naar Rayna Bass, van zijn label, die meteen heel enthousiast reageerde en het bij hem neerlegde. Even later zei ze dat hij met heel veel hartjes op haar bericht had gereageerd en had gezegd: ‘’Dope let’s do it!’’ Hij wilde mij ook graag ontmoeten.

Laten we even terugspoelen. Hoe kwam je ooit op het idee om te beginnen met @youngthugaspaintings?

Het is eigenlijk een uit de hand gelopen schoolopdracht, van twee jaar geleden. Sterker nog, het was een opdracht die ik destijds heel ver voor me uit heb geschoven, echt een last-minute dingetje. Ik bedacht het op een avond en presenteerde het de ochtend erna. Ik had geen tijd om zelf foto’s te maken, dus gebruikte als excuus dat ik graag met bestaande foto’s wilde werken. Uiteindelijk heb ik die nacht tien combinaties gemaakt, en verrassend genoeg vonden ze het nog vet ook.

Hoe lukt het je om al die overeenkomsten te vinden?

Ik heb een goed geheugen en herinner me nog veel schilderijen van de kunstgeschiedenislessen op de middelbare school. Het was toen echt mijn lievelingsvak. Maar ik kan ook echt eeuwen door kunstblogs scrollen en gewoon zoeken. Ik kan het instagramaccount van Young Thug inmiddels dromen, dus als ik een geschikt kunstwerk zie, kan ik dat in mijn hoofd meteen koppelen aan een foto. Eerst deed ik het allemaal vrij snel, maar nu ben ik veel kieskeuriger. Het moet echt perfect zijn. Daarom post ik nu ook wat minder.

Dus je zoekt altijd eerst naar een kunstwerk en bedenkt dan welke foto van Young Thug er goed bij past?

Ja, al ging het de eerste keer juist andersom. Toen zag ik eerst een foto van Young Thug, die me deed denken aan een schilderij dat ik kende. Lang niet alle combinaties werken ook meteen, hoor. Ik leg ze altijd eerst naast elkaar en check dan of de poses overeenkomen. Zoals ik al zei ben ik nu strenger, het gaat nu verder dan alleen de houding. Ik kijk ook naar de kleuren en de gezichtsuitdrukkingen.

En nu heb je behoorlijk wat volgers. Hoe is dat zo uit de hand gelopen?

Eind mei 2016 stond er uit het niets een artikel op Amuse, waarin de schrijfster al mijn foto’s had geanalyseerd. Ze zei dat ze mijn account gevonden had op de explore-pagina van Instagram. Het was een heel mooi stuk, maar helaas is-ie inmiddels verwijderd. Ik weet ook niet precies waarom. Maar op dat moment was het wel al opgepakt door Complex , The Fader en een paar andere grote sites.

Over welke ben je het meest tevreden?

Sowieso deze twee. Dat heeft verder geen uitleg nodig toch?

Jij bent het creatieve brein achter de expo, maar wat is precies de rol van Young Thug hierin?

Hij is mijn muse, mijn inspiratie. Het is vergelijkbaar met het kunstwerk van Kehinde Wiley van Barack Obama, of het werk van David LaChapelle van Travis Scott. Verder zal hij gewoon aanwezig zijn bij de opening in Miami.

Wat vinden je leraren op school er eigenlijk van?

De docent van het vak waar ik het voor presenteerde, reageerde wel enthousiast. Zij heeft me zelfs tips gegeven hoe ik de expositie zou kunnen vormgeven.

Hoe gaat de expositie er dan ongeveer uitzien? Komen je posts op grote doeken terecht?

Ik hou wel van grote afdrukken, maar dat gaat helaas niet. Het zijn vooral screenshots van mijn Instagram, dus dat is niet de allerbeste kwaliteit. Ik heb wel bijvoorbeeld een beeld van zijn hoofd laten maken voor de expositie, gebaseerd op de cover van zijn album Slime Season. Daarnaast hangen er in totaal 2.500 prints aan de muur, die bezoekers kunnen afscheuren en meenemen.

Is dit iets ook iets wat je wil doen met andere artiesten in de toekomst?

Zeker! Ik zit nu vooral in de hiphopscene, en tot nu toe gaat dat heel goed. Maar ik sta zeker open om nieuwe dingen uit te proberen, als het maar bij me past en ik met respect wordt behandeld. Ik ben als vrouw misschien wel een opvallende verschijning in deze wereld, maar een gelijkwaardige behandeling staat bij mij voorop. Maar goed, voor nu wil ik vooral zo snel mogelijk afstuderen. Daarna zien we wel weer verder.

