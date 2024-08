Hakenkruisen verraadden gisteren een Rotterdamse wietplantage

De Rotterdamse politie heeft gisteren een wietplantage met 120 planten opgerold. Dat is op zich weinig bijzonder – per dag worden in Nederland ongeveer 13 plantages door de politie ontdekt – maar de manier waarop de agenten de kwekerij op het spoor kwamen is dat wel. Vaak vallen kwekers door de mand wegens verdachte bewegingen (mensen gaan de politie bellen als je een partij groeilampen je bovenwoning binnensleept), door een plotselinge piek in het energiegebruik, of doordat het opeens enorm naar wiet stinkt.

De 41-jarige bewoner van het bewuste pandje in Rotterdam vond een andere manier om tegen de lamp te lopen: hij schilderde hakenkruisen op de ramen van zijn huis. Toen de politie bij de man op bezoek kwam om hem te verzoeken de swastika’s weer van zijn ramen af te halen, ontdekten ze de hennepplanten.

Hier is een tip voor als je illegale dingen aan het doen bent: zorg dat je niet te veel opvalt. Als je ketamine aan het vervoeren bent in je auto, is het bijvoorbeeld aan te raden om geen stickers met de tekst ‘i love ketamine’ op je auto te plakken. Als je net een paar winkels hebt bestolen, rijd dan niet met je auto vol gestolen spullen door rood. En het is om allerlei redenen sowieso niet enorm aan te raden om swastika’s op je ramen te kalken, maar als je een wietplantage hebt staan doe je er zeker verstandig aan om de hakenkruisen even achterwege te laten.

De bewoner van het pand in Rotterdam werd opgepakt. Hij zit vast wegens het overtreden van de opiumwet en discriminatie, en dat is helemaal zijn eigen schuld.