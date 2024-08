Halbe Zijlstra was 5 keer uitgenodigd voor de Toppers en dit is een enorm probleem

Goed nieuws voor iedereen die een beëdigd kabinet prefereert boven een onbeëdigd kabinet: het is zo ver, allemaal. Allejezus, het mocht even duren ook. Maar goed: afgelopen week stonden de nieuwe ministers, klaar om te regeren en kwijlend van ambitie, bij onze koning op de stoep voor het officiële fotomoment. Een bovengemiddeld vruchtbare instagramsituatie maar ook oorverdovend saai. Hoe saai dat precies is (spoiler: echt héél saai) en wie de nieuwe ministers zijn, lees je hier.

Een van de bekendste namen in het lijstje is Halbe Zijlstra. Hij was een tijd staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en tot voor kort de fractievoorzitter van de VVD. In Rutte III gaat hij de rol van minister van Buitenlandse Zaken vervullen. Meneer Zijlstra heeft niet per se ervaring op dat gebied – wat wel van essentieel belang is voor het vleesgeworden visitekaartje van Nederland – maar hij ziet er eerlijk gezegd wel uit alsof hij kan genieten van een midweekje Keulen en het Eurovisiesongfestival. Tja, dan kom je al snel in aanmerking voor deze functie blijkbaar.

Laten we voor het gemak even vergeten dat Zijlstra – geen familie van Bart Zeilstra – afgelopen jaar rond deze tijd bij Pauw uit z’n bek wist te brullen dat we absoluut niet aan Zwarte Piet mogen morrelen omdat zijn zoontje dat niet zou begrijpen. Als hij, vooraanstaand politicus, zulke basale shit niet eens kan uitleggen aan een kind, hoe kan hij dan aan wereldleiders uitleggen waarom wij verjaardagen vieren in een kringetje, er niet bij zijn bij het aankomend WK en dat we massaal in huilen uitbarsten als het niet mogelijk is om op één dag een ongelofelijk teringeind door Friesland te schaatsen?

Enfin! Maar dit artikel hoort helemaal niet te gaan over mijn antipathie jegens onze nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Het gaat namelijk over de muzieksmaak die Zijlstra erop nahoudt. Aangezien politici publieke figuren zijn die van onze belastingcenten betaald worden, moeten ze alles wat ze ontvangen of krijgen aangeven. Van deze informatie wordt een openbare lijst opgesteld, waarin dus prachtig te zien is wat elk lid van onze volksvertegenwoordiging als geschenk heeft ontvangen.

Oplettende twitteraar Lennart Zandbergen heeft deze lijst doorgespit en kwam erachter dat meneer Zijlstra maar liefst vijf keer op uitnodiging van topper René Froger aanwezig is geweest bij een concert van de Toppers, en zelfs een aantal keer op de afterparty is beland. Hoewel ik hem dit absoluut niet kwalijk kan nemen (ik ben zelf ook gek op gratis dingen, onvervalst spektakel en verklede mensen in volle treinen) denk ik toch dat we het hier even over moeten hebben.

Iets wat gelijk opvalt als je goed kijkt is dat de waarde van de uitnodigingen oploopt. In 2013 en 2014 komt Zijlstra binnen met een gewoon kaartje, in 2015 wordt de waarde van een ontvangen parkeerkaart weggemoffeld alsof dat niets is, in 2016 mag hij naar de afterparty en dit jaar was hij daar zelfs met een +1 achter z’n naam.

Dit kan een aantal dingen betekenen. Bijvoorbeeld dat, hoe onwaarschijnlijk dit ook lijkt, Halbe Zijlstra in het geheim een meesterviber blijkt te zijn die van cruciale waarde is op elk feestje. Dat wanneer iedereen in een drugskronkel op z’n tandvlees door de feestzaal rolt juist hij degene is die het op magische wijze weet te de-escaleren. Het kan zijn dat z’n floe en tip nooit op zijn. Of dat hij wél oprechte interesse toont als je vertelt hoe je week was. Zoals ik al zei: uiterst onwaarschijnlijk. Maar laten we het niet zomaar uitsluiten.

Een andere mogelijkheid is dat de Illuminati toch wel bestaat, en jaarlijks een bijeenkomst houdt op de enige plek van Nederland waar de tijd werkelijk stilstaat en iedereen met het verstand op nul zichzelf laat gaan: een concert van de Toppers. Word wakker, lieve lezer, de Arena is groot genoeg om ergens in een zaaltje het reilen en zijlen van wereldheerschappij te bespreken terwijl op de achtergrond de schaapachtige bewoners van deze aarde met glitters in het haar meezingen met een hit van René Froger. Dure bitterballen, dat wel.

Ik weet dat die optie eng is, maar het gaat nog verder. Want de laatste optie is dat hij zelf topper-aspiraties heeft. Denk eens aan de toekomst. Als hij nu al een +1 heeft op de afterparty, laat staan wat voor privileges er dit jaar op zijn uitnodigingen staan. Waarschijnlijk heeft hij straks voor het eerst full-backstage-toegang, is hij het jaar erop een van de achtergronddansers en staat hij binnen nu en vijf jaar met een enorme Swarovski-verentooi op z’n kop en een microfoon in z’n hand op het podium. En tot overmaat van ramp zag ik net dit bericht over gastartiesten:



Dit zijn slechts drie zeer angstaanjagende scenario’s, maar het blijft gissen naar wat daadwerkelijk de snode plannen van Zijlstra zijn. Feit is dat we extreem alert moeten blijven op radicalisering. Hoe we nu precies verder moeten weet niemand, het graven van een eigen schuilkelder lijkt me een stapje te ver, maar een aantal pittige Kamervragen lijkt me in ieder geval een goed begin.