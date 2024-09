Bevestiging van wat we al lang wisten: mensen die vinyl kopen luisteren er niet echt naar

beeld: Clay Rossner

Oké jongens en meisjes: stof de oude platenspeler van je pa af, ga naar de dichtstbijzijnde Urban Outfitters en koop die LP van de Black Keys die je “altijd al wilde hebben.” Zet hem vervolgens in de kast en speel hem nooit af.

Videos by VICE

De verkoopcijfers van vinyl zijn hoger dan ooit, maar uit een onderzoek van de BBC – dat onderzocht of mensen eigenlijk wel luisteren naar hun plaat van Carly Rae Jepsen – blijkt dat maar de helft van de platen ooit uit het plastic folie komt.

Volgens het onderzoek heeft 41 procent van de mensen die vinyl kopen een platenspeler – die ze niet gebruiken. Het aantal mensen dat een platenspeler heeft die ook weleens draait is 52 procent en 7 procent heeft wel vinyl maar geen platenspeler. Om dat in lekentaal uit te drukken: millennials luisteren helemaal niet naar vinyl. Dit wordt nogmaals bevestigd door deze quote van een deelnemer: “Ik heb wel LP’s in mijn kamer, maar dat is meer voor de sier. Ik speel ze niet echt af… Het geeft me zo’n oldschool vibe. Dat is waar vinyl voor is.”

Dat is gewoon een langere manier om te zeggen dat iedereen gewoon naar Spotify luistert.