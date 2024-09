Halleluja: er komt een nieuwe Rush Hour Weekender aan

Oh, de herinneringen. Het was vorig jaar een weekend lang feest in OT301, toen Rush Hour het hele gebouw bezette met een metersdikke weekender. Het label gaat het nog eens dunnetjes overdoen, dit keer in OT301 én Paradiso Noord. Op de line-up staan artiesten als Dream 2 Science (eerste keer in Nederland), Antal back-to-back met Patrick Gibin, Hieroglyphic Being, Peven Everett en discoprins Sadar Bahar.

Het feest vindt plaats in het weekend van 31 maart. Op vrijdag en zaterdag is het te doen in OT301 (zaterdag zelfs lekker tot 05:00 uur ’s ochtends) en de zondag is het in Paradiso Noord.

Kaartjes zijn nu verkrijgbaar op de site van Rush Hour.

De complete line-up:



Dag 1, 31 maart, OT301

Dream 2 Science (live)

Vincent Floyd (live)

Antal b2b Patrick Gibin

Roel De Boer

Margie

Dag 2, 1 april, OT301

Hieroglyphic Being (live)

Jordan GCZ (live)

Interstellar Funk

Mark RHD

Dag 3, 2 april, Paradiso Noord (Tolhuistuin)

Peven Everett (live)

Sadar Bahar

Kc The Funkaholic & Boye