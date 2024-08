Halleluja: Sisqo brengt een nieuwe versie van ‘Thong Song’

Het is prachtig weer en ik heb zojuist een voordeelpak Raketjes gekocht van de huismerkvariant. Om overduidelijke redenen was ik er heilig van overtuigd dat deze glorieuze dag niet beter kon worden en sjonge wat had ik het mis zeg. Niemand minder dan Sisqo heeft zojuist een nieuwe versie van Thong Song uitgebracht. Ik herhaal: Sisqo heeft zojuist een nieuwe versie van Thong Song uitgebracht. Verdorie, wat kan het leven je soms toelachen hè.

De zanger met Silver Surfer-kapsel is door EDM-trio JCY overgehaald om zijn ode aan vrouwen en G-strings opnieuw uit te brengen en het klinkt precies zoals je denkt en hoopt: vunzig, fout en zomers. Het is het liedje dat je zou verwachten op de eindbestemming van een pubcrawl in Praag, waar je schaamteloos met een wildvreemde tongt op de dansvloer. Je kent het wel. Bekijk de clip inclusief rolschaatsen, vrouwen en strand hierboven. Wat heb ik weer zin in de zomer, jongens.