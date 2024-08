Hallyucon is het walhalla voor Koreaanse subcultuur

Vijf jaren zijn al weer verstreken sinds Gangnam Style de wereld voor altijd naar een compleet nieuwe dimensie tilde, en de populariteit van Zuid-Koreaanse popcultuur groeit ook in Nederland als een goed bemeste kool in een broeikas. Dit weekend vond in het Evoluon in Eindhoven de derde editie van Hallyucon plaats, volgens de website “de eerste in z’n soort – niet alleen in Nederland maar ook in de hele EU”.

Korea-fans konden Koreaans leren, meedoen aan een Koreaanse talentenjacht en drinken tijdens de Koreaanse alcohol-workshop. Sabine Rovers rende rond met een camera en maakte een verslag van de dag.