Hamsters voelen zich als een vis in het water in een minatuurversie van de mensenwereld

Hamsters leiden een heerlijk onbezonnen leven. Ze hoeven zich bijvoorbeeld niet druk te maken over wie de nieuwe machtigste man van de wereld is. En of hij vervolgens de aarde zal vernietigen. Nee, niets van dit alles.

Er bestaat een ware subcultuur van kunstenaars die het luizenleven van de knaagdieren wat extra schwung geven. Wij hebben een selectie gemaakt uit het werk van hamsterreisbureau HelloDenizen, de Japanse hamsterbarman Kawanabesatou, de altijd vrolijke hamstermoeder AprilsAnimals en de popcultuurfabriek Watercooler van Mashable. Uiteindelijk komt het voornamelijk neer op kleine wollige diertjes die kleine varianten van menseneten opknagen, al dan niet in een omgeving die direct uit een mensenleven is gegrepen. En het is heel schattig.

Videos by VICE