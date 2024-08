Hamvraag: zou jij seks hebben met een robot?

Volgens ex-schaakgrootmeester David Levy is seks met robots in 2050 heel normaal. Na zijn carrière op het zwart-witte bord deed hij onderzoek naar kunstmatige intelligentie en schaakcomputers. En in 2007 schreef hij het boek Love and Sex with Robots over de toekomst van AI-liefde. Volgens Levy is seks met robots dé oplossing is voor mensen die geen partner kunnen vinden en gedwongen prostitutie.

Maar dat een AI-expert ervan uitgaat dat we allemaal binnen een paar decennia door een robotescort laten verwennen, betekent nog niet iedereen er nu al op zit te wachten. Daarom ging MOTHERBOARD de straat op om te vragen hoe Nederland het vindt dat er in de toekomst alleen nog robots op de Wallen werken, hoe handig het is dat-ie alles doet wat je wil en of ze met een bot zouden trouwen.