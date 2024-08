Handige wapens om veilig je schooltijd mee door te komen

Er was een tijd dat kinderen op school nog onschuldig soldaatje konden spelen. Lekker elkaar beschieten met een katapult van elastiek en wat takjes, of duelleren met stokken die met een beetje fantasie prima door kunnen voor vlijmscherpe samurai-zwaarden. En dat je dan op een haar na de oogkas van je vriendje mist, waardoor je weliswaar nipt ontsnapt aan een serieus probleem, maar niet aan de bezorgde blik van juf Elske.

Nu kan dat allemaal in principe nog steeds, maar volgens de Namibisch-Duitse kunstenaar Max Siedentopf hebben dit soort dingen wel een beetje hun onschuld verloren, met al die schietpartijen van tegenwoordig. Op scholen worden metaaldetectors neergezet, die ervoor moeten zorgen dat er geen potentieel massamoordenaartje doorheen glipt, en als het aan Donald Trump ligt zou het ook geen gek idee zijn als leraren zelf gewapend voor de klas staan.

En dus verzamelde Siedentopf allemaal typische dingen die je op scholen kunt tegenkomen, van linialen en pennen tot punaises en elastiek, en knutselde hij daar wapens van. Zijn serie heet Tools to secure school safety and security, wat licht geïnspireerd is op de taal die het Amerikaanse Departement Binnenlandse Veiligheid bezigt: je moet jezelf wel een beetje kunnen beschermen tegen al dat wapengeweld. Bijvoorbeeld met wapens, dus.

Als kind groeide Siedentopf op in Namibië. “Daar is het vrij normaal om op jonge leeftijd in aanraking te komen met wapens,” vertelt hij in een e-mail. “Maar incidenten vinden er eigenlijk nauwelijks plaats. In de Verenigde Staten en Europa gebeurt dat veel meer, en daar worden kinderen met geweren ook eerder gezien als potentiële aanslagplegers.”

Voor het knutselwerk kan Siedentopf inspiratie putten uit zijn eigen ervaringen. Op zijn school kon er weleens een stinkbom door een klaslokaal vliegen – wat toevallig genoeg altijd het lokaal naast het zijne was. Zijn favoriete exemplaar uit deze serie komt dan ook niet helemaal uit de lucht vallen: de gasbom. “Je trekt de tiewrap ervanaf, gooit het ergens naartoe, en de hele ruimte raakt gevuld met toiletverfrisser,” zegt hij. “Een kind kan de was doen.”

Bekijk meer schoolwapens uit de serie hieronder:

