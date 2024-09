Handjes omhoog voor wie dit nog kan lezen

Een trend onder webdesigners zorgt ervoor dat het internet steeds minder leesbaar wordt – en ouderen zijn daar het onvermijdelijke slachtoffer van.

Dat is de conclusie uit het artikel “How the web became unreadable” van tech-journalist Kevin Marks. In het stuk legt hij uit hoe internetpagina’s vroeger werden geschreven in redelijk dikke typografie met een goed contrast. De letters waren zwart en hadden een vaststaande grootte. De achtergrond was fel wit, maar daarom was er wel een duidelijk contrast met de tekst. Oftewel: alles was goed leesbaar.

De laatste jaren is er echter een designtrend die ervoor zorgt dat het internet onleesbaar wordt. Steeds meer websites kiezen voor dunne, donkergrijze letters tegen een lichtgrijze achtergrond. Het is een zachtere, vriendelijkere look, aangejaagd door internetgiganten als Apple en Google, en gekopieerd door talloze websites over de hele wereld, ook in Nederland.

Gevolg: steeds meer mensen die toch al moeite hebben met lezen – bijvoorbeeld ouderen en slechtzienden – zitten met geknepen oogjes naar hun beeldscherm te kijken, omdat het contrast tussen de iele letters en de grijze achtergrond steeds kleiner wordt.

Get started, maar waar precies?! Screenshot van squarespace.com

Het nieuwe minimalisme

Wanneer wist de journalist dat het niet aan zijn ogen lag, maar aan een designkwaal? “Het besef kwam geleidelijk,” vertelt Marks per email aan The Creators Project. “Maar toen de lay-out van AppEngine, een website van Google die ik veel gebruik, veranderde, was dat wel de druppel.”

“De ontwikkeling komt gedeeltelijk door de nieuwe mogelijkheden die nieuwe, heldere schermen met een hogere resolutie met zich meebrengen. Maar het is ook wat schrijver Katie Sherwin het ‘neppe minimalisme’ noemt.”

Screenshot van de homepage van Apple

Sherwin schrijft: “Of je het nu wil of niet: we zitten in een tijdperk waarin minimalisme cool is. Het minimalisme in webdesign begon vanuit een afkeer tegen decennia aan interfaces die de nadruk op zoveel verschillende elementen wilden leggen dat ze allemaal om aandacht schreeuwden en visueel overweldigend werden.”

“Minimalisme is fantastisch als je het opvat als het schrappen van niet-essentiële elementen,” gaat ze verder. “Het gaat alleen fout als er op een website relatief veel essentiële tekst staat. Dan werkt de minimalistische designaanpak niet. Het gebruikelijke compromis van de designer is om het contrast van die elementen te verminderen, zodat de pagina minimalistisch oogt. Ja, een laag contrast ‘oogt’ minimaal, op dezelfde manier dat een vale foto op Instagram er retro uitziet. Maar je zou een website ook niet vaag laten lijken als dat in de mode was. Doe dat ook niet met contrast.”

De digitale generatiekloof Ironisch genoeg zijn het de eerder genoemde Apple en Google die de trend niet alleen aangejaagd hebben, maar er ook nog eens hun eigen richtlijnen voor leesbare webteksten mee overschrijden, zo ontdekte Marks.

Apple en Google raden app-ontwikkelaars aan om de richtlijnen van het Web Accessibility Initiative te volgen, die zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat het internet voor iedereen en op ieder apparaat toegankelijk is. Ze zorgen er dus niet alleen voor dat je oma en opa het internet kunnen zien, maar ook dat websites er een beetje fatsoenlijk uitzien op je telefoon.

De ratio’s bij verschillende letterdiktes, via

Wat tekst betreft raden ze een minimale contrastratio van 4,1:1 aan. Moeten mensen met slechter zicht een tekst ook kunnen lezen, dan is 7:1 het minimum. Deze verhoudingen slaan op hoe donker of licht de tekst ten opzichte van de achtergrond is.

Even ter illustratie: gewone zwarte letters op een witte achtergrond hebben een contrast van 21:1. In het voorbeeld van squarespace.com hierboven is het contrast maar een schamele 2,3:1. Dus: zelfs voor mensen met goede ogen is dit nagenoeg onleesbaar. Het contrast zegt overigens alleen wat over de leesbaarheid van een bepaalde kleur letters op een bepaalde kleur achtergrond. Als letters dunner worden, zoals dat nu hip is, zal er aan de contrastratio niets veranderen, maar de leesbaarheid wordt er wel nog slechter door.

Ook Nederlandse banken duiken onder de richtlijnen voor leesbare teksten. Al is het maar een footer, mensen met beperkt zicht zouden een website van een bank toch volledig moeten kunnen gebruiken.

Marks: “Designers moeten weg van de achterhaalde contrast-richtlijnen en proactief de leesbaarheid van hun werk testen en meten onder een brede groep gebruikers, op verschillende apparaten.” Alleen dan kan de uitdijende digitale generatiekloof gedicht worden. “Het is een hele subtiele ontwikkeling, maar als pagina’s minder leesbaar zijn, worden ze minder gebruikt en verandert de gebruikersdemografie.”

Futura Extra Bold Condensed Hoe kijken webdesigners hier zelf naar? Om daar achter te komen klopten we aan bij onze bloedeigen VICE-designer Immanuel de Jong. “Grijs op grijs is steeds populairder,” vertelt hij, “en ik doe het ook al jaren als het eventjes kan. Door middel van die subtiele contrasten kun je net de focus ergens op leggen zonder dat je hoeft te schreeuwen met verschillen in corpsgrootte. In mijn geval zijn de teksten die minder goed leesbaar zijn ook echt minder belangrijk. Mijn ontwerpen zijn vrijwel altijd gebaseerd op wiskunde. Als het daarna niet klopt, pas ik het handmatig aan.”

“Ik moet zeggen dat ik deze verschuiving niet per se heel erg vind. Ik heb zelf soms juist moeite met lezen wanneer het contrast heel hoog is,” gaat hij verder. “Als het wit en zwart te veel botsen, en zeker als de letters klein zijn, dan brandt het in op je netvlies en beginnen de regels na een tijdje te dansen. Dat komt ook omdat er online vaak te veel woorden (meer dan ±12) op een regel staan. De tekst zou men eigenlijk in kolommen moeten zetten, zodat je niet te veel woorden op een regel krijgt. Maar helaas levert dit vaker verwarring op. Men leest namelijk van boven naar beneden. Een website die van links naar rechts scrollt heeft ook nog nooit echt goed gewerkt.”

Het logo van Absolut Vodka, via

Is het dan niet kwalijk dat ouderen hiermee misschien uitgesloten worden van het internet? De Jong: “Als we ons als designers moeten bezighouden met de vraag of ouderen het allemaal kunnen lezen, dan komen we nooit vooruit met webdesign. Voor elk probleem is er altijd een oplossing. Je zou bijvoorbeeld een designblocker kunnen ontwikkelen waarbij de frontend door een filter wordt gehaald die je zelf kan customizen met contrasten en corpsgroottes die je zelf prettig vindt.”

Zet deze trend door? Of staat er alweer iets nieuws, wellicht meer leesbaars, aan de designhorizon? “Ik denk dat verfijning de nieuwe trend zal zijn,” zegt De Jong. “Lettertypes als Belwe en Friz Quadrata zijn het voor mij helemaal. Vooral de Friz Quadrata heeft kleine accenten met veel karakter, door middel van hele subtiele schreven. Net als het logo van Absolut Vodka, wat in wezen niets meer is dan een Futura Extra Bold Condensed waar kleine minischreven aan toe zijn gevoegd. Het krijgt er veel meer karakter van zonder het van de daken te schreeuwen. Nu beeldschermen van onze telefoons steeds gedetailleerder beeld kunnen weergeven krijgen dit soort lettertypes nieuwe kansen om te schitteren op het scherm.”

Maar wordt het er ook leesbaarder op? “Dat ligt toch vooral aan de ratio en de grootte ervan. Die Marks heeft wel een punt hoor. De meeste designers zijn alleen maar bezig met hoe iets er op hun enorme Apple-beeldschermen uitziet. Je zult uiteindelijk wel moeten kijken naar wie je doelgroep is. Maar misschien kunnen we toch wat meer stil staan bij de wensen van onze oudere medemens.”

Marks: “Een designer die geen rekening houdt met leesbaarheid voor ouderen heeft geen goed begrip van design, vind ik. Als je niet nadenkt over gebruiksgemak, dan ben je niet aan het designen, dan ben je aan het masturberen. Zoals Erik Spiekermann zegt: een licht lettertype op een scherm is een jeugdig vergrijp.”